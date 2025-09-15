بـ700 مليون يورو... دولة أوروبية تلغي عقدًا لشراء قاذفات صواريخ إسرائيلية

Advertisement

وبحسب وثائق رسمية اطّلعت عليها الوكالة، فقد قرّرت الحكومة العقد الذي تصل قيمته إلى نحو 700 مليون يورو (825 مليون دولار) لشراء قاذفات صواريخ مصمّمة .وجاءت هذه الخطوة بعدما الإسباني بيدرو سانشيز الأسبوع الماضي أن حكومته ستصدر قانونا يفرض حظرا على شراء أو بيع معدات عسكرية مع ، بسبب حربها على .وتشهد العلاقات بين إسرائيل وإسبانيا، التي اعترفت بدولة في 2024، توترا شديدا منذ أشهر عدة.