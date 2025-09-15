Advertisement

عربي-دولي

بـ700 مليون يورو... دولة أوروبية تلغي عقدًا لشراء قاذفات صواريخ إسرائيلية

Lebanon 24
15-09-2025 | 13:05
ألغت إسبانيا، اليوم الإثنين، عقدًا لشراء قاذفات صواريخ من صنع إسرائيلي بقيمة تقارب 700 مليون يورو، وفق ما أفادت به وكالة "فرانس برس".
وبحسب وثائق رسمية اطّلعت عليها الوكالة، فقد قرّرت الحكومة الإسبانية التراجع عن العقد الذي تصل قيمته إلى نحو 700 مليون يورو (825 مليون دولار) لشراء قاذفات صواريخ مصمّمة في إسرائيل.


وجاءت هذه الخطوة بعدما أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الأسبوع الماضي أن حكومته ستصدر قانونا يفرض حظرا على شراء أو بيع معدات عسكرية مع إسرائيل، بسبب حربها على قطاع غزة.


وتشهد العلاقات بين إسرائيل وإسبانيا، التي اعترفت بدولة فلسطين في 2024، توترا شديدا منذ أشهر عدة.
