Advertisement

عربي-دولي

بـ"التأثير الإعلامي".. نتنياهو يعترف بالعزلة الدولية لإسرائيل

Lebanon 24
15-09-2025 | 14:04
A-
A+
Doc-P-1417368-638935671701437997.png
Doc-P-1417368-638935671701437997.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن إسرائيل بحاجة إلى الاستثمار بكثافة في عمليات التأثير الإعلامي، عبر وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي، لمواجهة العزلة الاقتصادية الناجمة عن الدعاية السلبية الدولية.
Advertisement

جاء ذلك خلال مؤتمر لوزارة المالية، حيث اعترف نتنياهو نادراً بالعزلة التي تواجهها إسرائيل نتيجة الانتقادات الدولية لحربها في غزة، مشيراً إلى أن إسرائيل تواجه تهديداً اقتصادياً حقيقياً يتمثل في التعرض لعقوبات وإجراءات أخرى.

ولمّح نتنياهو إلى أن سبب هذه العزلة يرجع إلى الأقليات في أوروبا، وكذلك دول مثل قطر، التي تستثمر في تشكيل الخطاب العالمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأضاف أن هذا الوضع يؤدي إلى فرض عقوبات على إسرائيل ويؤثر على مكانتها الدولية، مشيراً إلى ضرورة الاستثمار بكثافة في التدابير المضادة وعمليات التأثير الإعلامي للتخفيف من هذه العزلة.

كما شدد نتنياهو على ضرورة تقليل اعتماد إسرائيل على التجارة مع الدول الأخرى، قائلاً: "قد نجد أنفسنا محاصرين ليس فقط في مجال البحث والتطوير، بل أيضاً في الإنتاج الصناعي الفعلي. يجب أن نبدأ في تطوير قدراتنا للاعتماد أكثر على أنفسنا"، مضيفاً أن ذلك يشمل الأسلحة ومنتجات الدفاع الأخرى.

وفي المقابل، رد زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد بأن العزلة الدولية هي "نتاج سياسة نتنياهو وحكومته الخاطئة والفاشلة"، معتبراً أن إسرائيل تتحول إلى دولة من دول العالم الثالث، وأن الحكومة لا تحاول تغيير الوضع. وأضاف: “يمكن لإسرائيل العودة إلى النجاح والشعبية، والاستمتاع باقتصاد مزدهر يُضاهي اقتصاد العالم الأول".

ويأتي تصريح نتنياهو في ظل الحرب الدائرة في غزة، والتي اندلعت عقب هجوم من مسلحي حركة حماس على جنوب "إسرائيل"، حيث تشير الإحصاءات الإسرائيلية إلى مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة، بينما أفادت السلطات الفلسطينية أن الهجوم الإسرائيلي على غزة أسفر عن مقتل أكثر من 64 ألف شخص.

وأشار خبراء اقتصاد سابقون، منهم 80 خبيراً من بنك إسرائيل ووزارة المالية، إلى أن قرار الحكومة باحتلال غزة سيضر بكل من غزة وإسرائيل، منوّهين بالأضرار الاقتصادية الناجمة عن التكاليف الباهظة للحفاظ على الوجود العسكري والعقوبات الأوروبية التي تؤثر على التجارة الإسرائيلية.
 
(الجزيرة)
مواضيع ذات صلة
نتنياهو يدين اعتراف فرنسا بفلسطين: "يكافئ الإرهاب"
lebanon 24
16/09/2025 01:47:07 Lebanon 24 Lebanon 24
"يديعوت أحرنوت" نقلاً عن مسؤولين بالخارجية الإسرائيلية: وضعنا الإعلامي الدولي في أسوأ حالاته
lebanon 24
16/09/2025 01:47:07 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء لملتقى التأثير المدني تحت عنوان "لبنان دولة المواطنة: السِّيادة النَّاجِزة والشرعيَّة الفاعِلة"
lebanon 24
16/09/2025 01:47:07 Lebanon 24 Lebanon 24
"ملتقى التأثير المدني": السلم الأهلي تصونه الدولة
lebanon 24
16/09/2025 01:47:07 Lebanon 24 Lebanon 24

وسائل الإعلام

الإسرائيلية

الفلسطينية

الإسرائيلي

العقوبات

الأوروبي

المعارضة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:28 | 2025-09-15
16:36 | 2025-09-15
16:03 | 2025-09-15
15:57 | 2025-09-15
15:47 | 2025-09-15
15:39 | 2025-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24