27
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
23
o
النبطية
18
o
زحلة
20
o
بعلبك
14
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
خاص
إنذار إسرائيليّ بشأن غزة.. بماذا اعترفت صحيفة "معاريف"؟
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
15-09-2025
|
14:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت صحيفة "معاريف"
الإسرائيلية
تقريراً جديداً قالت فيه إن الحكومة الإسرائيلية تقودُ حرباً في غزة من دون أيّ هدف.
Advertisement
التقرير الذي ترجمهُ
"
لبنان24
"
وصف الحرب التي تخوضها
إسرائيل
في غزة بأنها "مغامرة عسكرية"، مشيراً إلى أن "تلك الحرب تجري من دون أي نقاش حول عواقبها، فيما تروج لفكرة
القضاء
على
حماس
"، وأضاف: "صحيح أن حماس مُنيت بالهزيمة العسكرية، لكن الحكومة تتجاهل الحل السياسي".
يلفت التقرير إلى أنَّ الجيش
الإسرائيلي
يُكمل استعداداته لدخول مدينة غزة، كاشفاً أن "الجيش يُجري تدريبات، من بين أمور أخرى، في أحياء قيد الإنشاء في عسقلان ونتيفوت وسديروت"، وأضاف: "لقد تمّ بالفعل تمركز المزيد من قوات الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك الدبابات وناقلات الجند المدرعة، في مناطق التجمع".
وتابع: "كذلك، يُصعّد الجيش الإسرائيلي وتيرة هجماته في مدينة غزة، بهدف تسريع وتيرة إخلاء سكانها. وأمس الأحد، نُشر رقمان مثيران للقلق بشكلٍ خاص، الأول وهو رقم أوردتهُ شعبة إعادة التأهيل التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية حول عدد جرحى الحرب الذين تم قبولهم كمعاقين من قبل الجيش الإسرائيلي.. ما تبين هو أن عددهم يبلغ أكثر من 20 ألف مريض جديد تم قبولهم من قبل الشعبة".
وأكمل: "الإحصاء المُقلق الثاني صدر من
وزارة المالية
، التي تُبلغ بالفعل عن تجاوز في ميزانية الدفاع، ويُقدر هذا التجاوز بنحو 30 مليار شيكل، وكل هذا قبل بدء مناورات غزة وقبل أن يتضح المسار التالي للمعركة".
وأضاف: "إلى هذين الرقمين، يجب أن نضيف قائمة طويلة من الأثمان التي يتعين على الجمهور الإسرائيلي دفعها أولها محنة الرهائن في غزة؛
المقاطعة
العالمية المتزايدة ضد إسرائيل من اضطهاد السياح الإسرائيليين، إلى التظاهرات في الشوارع في كل أنحاء العالم، المقاطعة الأكاديمية، وقف المعاملات، الحظر التجاري والعسكري ، العزلة السياسية، وأوامر الاعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين وحتى الجنود المُسرَّحين".
وقال: "علاوة على ذلك، يستمر العبء الثقيل على جنود الاحتياط والعسكريين الدائمين والنظاميين، في حين تدفع عائلات الجنود ثمناً باهظاً، إذ يُجبرون للعام الثاني على التوالي على الاحتفال بالأعياد بعدد أقل من الجنود، في حين يقلقون على أحبائهم في
الجبهة
. يُضاف إلى ذلك تراجع القدرة التصديرية لإسرائيل، وتضرر مستوى التعليم الأكاديمي، والقائمة تطول".
وأوضح التقرير أنَّ المشكلة الرئيسية في القتال الآتي هي غياب نقاش معمق حول كل تداعياته على المدى القريب والمتوسط والبعيد، معتبراً أن "إعلان القضاء على حماس ليس سوى خدعة من إنتاج
نتنياهو
نفسه".
التقرير نقل عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين قولهم إن "قرار حماس قد تم اتخاذه بالفعل"، وأضاف: "لم تعد حماس جيشاً، بل منظمة حرب عصابات ذات قوات محدودة، تعمل ضمن خلايا إقليمية محددة. كان ينبغي لإسرائيل أن تكون في وضع مختلف منذ زمن، حيث تُعطى الأولوية للعملية السياسية على العسكرية. حتى بعد المناورة في مدينة غزة، من المرجح أن يعود الوضع الحالي إلى نقطة البداية. في المقابل، يبقى السؤال الأهم هو التالي: ما هو الثمن الذي ستدفعه إسرائيل في مقابل مغامرات الحكومة في مدينة غزة؟".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
صحيفة "لوموند" الفرنسية: الاستخبارات الإسرائيلية تعترف بأن البرنامج النووي الإيراني لم يُدمر بعد
Lebanon 24
صحيفة "لوموند" الفرنسية: الاستخبارات الإسرائيلية تعترف بأن البرنامج النووي الإيراني لم يُدمر بعد
16/09/2025 01:47:20
16/09/2025 01:47:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن غزة و "الخسائر" هناك.. بماذا اعترف تقرير إسرائيليّ؟
Lebanon 24
بشأن غزة و "الخسائر" هناك.. بماذا اعترف تقرير إسرائيليّ؟
16/09/2025 01:47:20
16/09/2025 01:47:20
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة معاريف: الكابينت قرر البدء بضم مناطق من غزة إذا لم تنجح جهود الوساطة
Lebanon 24
صحيفة معاريف: الكابينت قرر البدء بضم مناطق من غزة إذا لم تنجح جهود الوساطة
16/09/2025 01:47:20
16/09/2025 01:47:20
Lebanon 24
Lebanon 24
غزة أمام حرب طويلة.. هذا ما كشفته صحيفة "معاريف"
Lebanon 24
غزة أمام حرب طويلة.. هذا ما كشفته صحيفة "معاريف"
16/09/2025 01:47:20
16/09/2025 01:47:20
Lebanon 24
Lebanon 24
خاص
عربي-دولي
صحافة أجنبية
وزارة الدفاع الإسرائيلية
وزارة المالية
وزارة الدفاع
الإسرائيلية
الإسرائيلي
المقاطعة
نتنياهو
تابع
قد يعجبك أيضاً
ترامب: نتنياهو لن يوجّه ضربة لقطر
Lebanon 24
ترامب: نتنياهو لن يوجّه ضربة لقطر
18:28 | 2025-09-15
15/09/2025 06:28:10
Lebanon 24
Lebanon 24
عن تركيا وأردوغان.. هكذا تحدّث تقريرٌ إسرائيلي!
Lebanon 24
عن تركيا وأردوغان.. هكذا تحدّث تقريرٌ إسرائيلي!
16:36 | 2025-09-15
15/09/2025 04:36:32
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران والدولية للطاقة الذرية.. اتفاق على استئناف التفتيش النووي
Lebanon 24
إيران والدولية للطاقة الذرية.. اتفاق على استئناف التفتيش النووي
16:03 | 2025-09-15
15/09/2025 04:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
لندن.. استدعاء السفير الروسي بعد انتهاك المجال الجوي لحلف الناتو
Lebanon 24
لندن.. استدعاء السفير الروسي بعد انتهاك المجال الجوي لحلف الناتو
15:57 | 2025-09-15
15/09/2025 03:57:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بولندا تسقط مسيّرة اخترقت أجواءها وحلقت فوق مبانٍ حكومية وقصر الرئاسة
Lebanon 24
بولندا تسقط مسيّرة اخترقت أجواءها وحلقت فوق مبانٍ حكومية وقصر الرئاسة
15:47 | 2025-09-15
15/09/2025 03:47:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
علاقة حب بين فنانة لبنانية ورجل أعمال خليجي.. والخطوبة خلال أيام
Lebanon 24
علاقة حب بين فنانة لبنانية ورجل أعمال خليجي.. والخطوبة خلال أيام
03:53 | 2025-09-15
15/09/2025 03:53:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مشروع زيادات على الرواتب والنظام التقاعدي أول المستهدفين
Lebanon 24
مشروع زيادات على الرواتب والنظام التقاعدي أول المستهدفين
22:51 | 2025-09-14
14/09/2025 10:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطاب مرتقب لقاسم: رسائل ما بعد عام على اغتيال السيد نصر الله
Lebanon 24
خطاب مرتقب لقاسم: رسائل ما بعد عام على اغتيال السيد نصر الله
10:00 | 2025-09-15
15/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أحلى كنة".. إعلامية الـ MTV تحتفل بزفاف شقيقها شاهدوا الأجواء (صور)
Lebanon 24
"أحلى كنة".. إعلامية الـ MTV تحتفل بزفاف شقيقها شاهدوا الأجواء (صور)
04:44 | 2025-09-15
15/09/2025 04:44:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ إسرائيلي عن "ضربة النبطية".. ماذا أعلن؟
Lebanon 24
بيانٌ إسرائيلي عن "ضربة النبطية".. ماذا أعلن؟
14:52 | 2025-09-15
15/09/2025 02:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ترجمة "لبنان 24"
أيضاً في عربي-دولي
18:28 | 2025-09-15
ترامب: نتنياهو لن يوجّه ضربة لقطر
16:36 | 2025-09-15
عن تركيا وأردوغان.. هكذا تحدّث تقريرٌ إسرائيلي!
16:03 | 2025-09-15
إيران والدولية للطاقة الذرية.. اتفاق على استئناف التفتيش النووي
15:57 | 2025-09-15
لندن.. استدعاء السفير الروسي بعد انتهاك المجال الجوي لحلف الناتو
15:47 | 2025-09-15
بولندا تسقط مسيّرة اخترقت أجواءها وحلقت فوق مبانٍ حكومية وقصر الرئاسة
15:39 | 2025-09-15
اليماحي: أثمّن البيان الختامي للقمة العربية في الدوحة
فيديو
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
Lebanon 24
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
08:56 | 2025-09-15
16/09/2025 01:47:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
04:10 | 2025-09-15
16/09/2025 01:47:20
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
03:26 | 2025-09-15
16/09/2025 01:47:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24