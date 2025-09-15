Advertisement

عربي-دولي

اليماحي: أثمّن البيان الختامي للقمة العربية في الدوحة

Lebanon 24
15-09-2025 | 15:39
أشاد معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بمخرجات القمة العربية الإسلامية الطارئة التي عُقدت في الدوحة، ورحب ببيانها واعتبرها أنها "جسدت الموقف العربي والإسلامي الموحد في مواجهة العدوان الغاشم الذي قام به كيان الاحتلال ضد دولة قطر، وكذلك رفض استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني على مدار عامين".
وقدّر "ما ورد في البيان الختامي من دعم تام لدولة قطر ورفض أي محاولة لاستهدافها، والوقوف معها صفا واحدًا في مواجهة أي تهديد يمس سيادتها أو أمنها، والتضامن معها في كل ما تتخذه من إجراءات وتدابير للرد على هذا العدوان الغاشم، من منطلق الإيمان العميق بوحدة المصير العربي والإسلامي وضرورة صون الاستقرار الإقليمي".

وأشاد رئيس البرلمان العربي بـ "ما تضمنه البيان الختامي الصادر عن القمة من مواقف قوية وواضحة تُعبر عن الإرادة الجماعية للدول العربية والإسلامية في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية لوقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يرتكبها كيان الاحتلال، ومحاسبته عن هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية".

وأكد أن "هذه القمة مثلت صوتًا موحدًا للعالمين العربي والإسلامي في مواجهة غطرسة كيان الاحتلال، وبعثت برسالة قوية إلى المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال ووضع حد رادع له".

كما وأكد أن "البرلمان العربي سيظل سندًا وداعمًا لكافة المواقف العربية والإسلامية الجماعية، وسيعمل في المحافل البرلمانية الدولية على تعزيز هذه المخرجات، نصرةً لقضايا الأمة العربية والإسلامية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ودعمًا لسيادة وأمن دولة قطر وكافة الدول العربية والإسلامية".

 
البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية في الدوحة: نؤكد ضرورة تثبيت المقدسيين على أرضهم
lebanon 24
16/09/2025 01:48:19 Lebanon 24 Lebanon 24
البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية في الدوحة: ندين استخدام إسرائيل الحصار والتجويع ضد الشعب الفلسطيني
lebanon 24
16/09/2025 01:48:19 Lebanon 24 Lebanon 24
البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية في الدوحة: الرفض القاطع لمحاولات تبرير العدوان الإسرائيلي تحت أي ذريعة
lebanon 24
16/09/2025 01:48:19 Lebanon 24 Lebanon 24
البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية في الدوحة: نثمن عاليا الدور الفاعل لدولة قطر في تعزيز روح التشاور والتوافق بين الدول الأعضاء بما يعكس حرصها على توطيد أواصر التضامن والوحدة
lebanon 24
16/09/2025 01:48:19 Lebanon 24 Lebanon 24

