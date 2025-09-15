لندن.. استدعاء السفير الروسي بعد انتهاك المجال الجوي لحلف الناتو

Advertisement

(سكاي نيوز)

استدعت ، اليوم الإثنين، السفير الروسي في لندن، أندريه كيلين، على خلفية ما وصفته بـ"الانتهاك غير المسبوق" من للمجال الجوي لحلف شمال الأطلسي (الناتو).وأكدت أن الانتهاكات الأخيرة للمجال الجوي البولندي والروماني غير مقبولة على الإطلاق، مشددة على أن استمرار العدوان الروسي لن يؤدي إلا إلى تعزيز وحدة الحلفاء بالناتو والتزامهم بالوقوف إلى جانب .وفي خطوة عملية، أعلنت البريطانية أن طائرات مقاتلة من طراز "تايفون" ستنضم إلى مهمة دفاعية فوق بولندا، تشمل أيضًا مشاركة طائرات من الدنمارك وفرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى سفينة حربية وأنظمة دفاع جوي. وتأتي هذه المهمة ضمن الجهود الرامية لتعزيز جناح الناتو الشرقي، تحت اسم "الحارس الشرقي".من جانبه، قال رئيس الوزراء كير ستارمر إن "سلوك روسيا المتهور يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن وانتهاكًا للقانون الدولي"، مؤكدًا أن المتحدة ستدعم جهود حلف الناتو لتعزيز جناحه الشرقي.