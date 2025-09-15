Advertisement

عربي-دولي

لندن.. استدعاء السفير الروسي بعد انتهاك المجال الجوي لحلف الناتو

Lebanon 24
15-09-2025 | 15:57
استدعت بريطانيا، اليوم الإثنين، السفير الروسي في لندن، أندريه كيلين، على خلفية ما وصفته بـ"الانتهاك غير المسبوق" من روسيا للمجال الجوي لحلف شمال الأطلسي (الناتو).
وأكدت وزارة الخارجية البريطانية أن الانتهاكات الأخيرة للمجال الجوي البولندي والروماني غير مقبولة على الإطلاق، مشددة على أن استمرار العدوان الروسي لن يؤدي إلا إلى تعزيز وحدة الحلفاء بالناتو والتزامهم بالوقوف إلى جانب أوكرانيا.

وفي خطوة عملية، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن طائرات مقاتلة من طراز "تايفون" ستنضم إلى مهمة دفاعية فوق بولندا، تشمل أيضًا مشاركة طائرات من الدنمارك وفرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى سفينة حربية وأنظمة دفاع جوي. وتأتي هذه المهمة ضمن الجهود الرامية لتعزيز جناح الناتو الشرقي، تحت اسم "الحارس الشرقي".

من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن "سلوك روسيا المتهور يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الأوروبي وانتهاكًا للقانون الدولي"، مؤكدًا أن المملكة المتحدة ستدعم جهود حلف الناتو لتعزيز جناحه الشرقي.
 
(سكاي نيوز)
