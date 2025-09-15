حماس ترد على ترامب: مصير الرهائن بيد نتنياهو

Advertisement

رأت حركة تصريحات الرئيس الأميركي المتعلقة بتحذيرها من استخدام الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لديها "كدروع بشرية" انها بمثابة انحياز للدعاية .ةأضدرت حماس بيانا جاء فيه إن "تصريحات الرئيس بشأن هجوم جيش على مدينة غزة وحالة الأسرى، هي انحياز سافر للدعاية الصهيونية، وتجسيد صارخ لازدواجية المعايير، التي تتغاضى عن جريمة التطهير العرقي، واستشهاد نحو 65 ألفا من المدنيين الأبرياء في ، معظمهم من النساء والأطفال".قال البيان: "تعلم أن مجرم الحرب يعمل على تدمير كل فرص الوصول إلى اتفاق يُفضي إلى الإفراج عن الأسرى ووقف حرب الإبادة الوحشية على القطاع، وآخرها الهجوم الإجرامي على دولة قطر، ومحاولة اغتيال الوفد المفاوض أثناء مناقشة ورقة ترامب الأخيرة".وشدد البيان على أن "مصير أسرى جيش الاحتلال في قطاع غزة تُحَدِّده حكومة نتنياهو، وإن ما تتعرض له مدينة غزة من تدمير ممنهج وحملة إبادة فاشية، إنما تهدّد أيضا حياة الجنود الأسرى".واختتم البيان بالقول: "يتحمّل مجرم الحرب نتنياهو كامل المسؤولية عن حياة أسراه في قطاع غزة، كما تتحمل الإدارة الأميركية مسؤولية مباشرة عن تصعيد حرب الإبادة الوحشية في القطاع، بفعل الدعم وسياسة التضليل التي تنتهجها، للتغطية على جرائم حرب الاحتلال التي يشهدها العالم منذ قرابة العامين".دروع بشريةوكان ترامب قد حذر الحركة من استخدام الرهائن الإسرائيليين "كدروع بشرية".ونشر ترامب، أمس الإثنين، تدوينة على موقع "تروث سوشيال" قال فيها: "قرأتُ للتو تقريرا إخباريا يفيد بأن حماس نقلت الرهائن إلى خارج الأرض لاستخدامهم كدروع بشرية ضد الهجوم البري ".(العربية)