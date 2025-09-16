ترامب يطلب تعويضا بـ15 مليار دولار من صحيفة شهيرة.. إليكم السبب

27
عربي-دولي
ترامب يطلق تعويضا بـ15 مليار دولار من صحيفة شهيرة.. إليكم السبب
Lebanon 24
16-09-2025
|
02:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
مساء أمس الإثنين انه سيرفع دعوى تشهير بقيمة 15 مليار دولار ضد
صحيفة نيويورك تايمز
، متهما إياها بأنها "الناطق الفعلي" للحزب
الديمقراطي
اليساري الراديكالي.
وكتب
ترامب
على منصته "تروث سوشيال": "ذا تايمز تتبع منذ عقود أسلوب الكذب بشأن رئيسكم المفضل (أنا) وأسرتي وأعمال وحركة أميركا أولا واجعل أميركا عظيمة مجددا (ماجا) وأمتنا بأكملها".
وتابع: "تم السماح لنيويورك تايمز بالكذب بحرية بشأني وتشويهي والافتراء علي لفترة طويلة، وهذا يتوقف الآن"، مضيفا أنه يتم تقديم الدعوى في
فلوريدا
.(سكاي نيوز)
