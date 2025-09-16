ترامب يطلب تعويضا بـ15 مليار دولار من صحيفة شهيرة.. إليكم السبب

Advertisement

أكد الرئيس الأميركي مساء أمس الإثنين انه سيرفع دعوى تشهير بقيمة 15 مليار دولار ضد ، متهما إياها بأنها "الناطق الفعلي" للحزب اليساري الراديكالي.وكتب على منصته "تروث سوشيال": "ذا تايمز تتبع منذ عقود أسلوب الكذب بشأن رئيسكم المفضل (أنا) وأسرتي وأعمال وحركة أميركا أولا واجعل أميركا عظيمة مجددا (ماجا) وأمتنا بأكملها".وتابع: "تم السماح لنيويورك تايمز بالكذب بحرية بشأني وتشويهي والافتراء علي لفترة طويلة، وهذا يتوقف الآن"، مضيفا أنه يتم تقديم الدعوى في .(سكاي نيوز)