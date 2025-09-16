Advertisement

عربي-دولي

ترامب يطلب تعويضا بـ15 مليار دولار من صحيفة شهيرة.. إليكم السبب

Lebanon 24
16-09-2025 | 02:29
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء أمس الإثنين انه سيرفع دعوى تشهير بقيمة 15 مليار دولار ضد صحيفة نيويورك تايمز، متهما إياها بأنها "الناطق الفعلي" للحزب الديمقراطي اليساري الراديكالي.
وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "ذا تايمز تتبع منذ عقود أسلوب الكذب بشأن رئيسكم المفضل (أنا) وأسرتي وأعمال وحركة أميركا أولا واجعل أميركا عظيمة مجددا (ماجا) وأمتنا بأكملها".

وتابع: "تم السماح لنيويورك تايمز بالكذب بحرية بشأني وتشويهي والافتراء علي لفترة طويلة، وهذا يتوقف الآن"، مضيفا أنه يتم تقديم الدعوى في فلوريدا.(سكاي نيوز)
 
