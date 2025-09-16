28
عربي-دولي
أكثر من 350 ألف فلسطيني غادروا.. نتنياهو يعلن بدء "عملية غزة"
Lebanon 24
16-09-2025
|
03:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
اليوم الثلاثاء أن الجيش بدأ عملية عسكرية برية واسعة النطاق في مدينة غزة، واصفًا إياها بأنها "مرحلة حاسمة".
وقال
نتنياهو
في شهادته أمام محكمة
تل أبيب
المركزية: "لم أطلب جلسات مغلقة لأدرك أن دولة
إسرائيل
في موقف حرج"، مشيرًا إلى أن العملية تأتي بعد موجة هجمات جوية مكثفة على القطاع الليلة الماضية.
من جهته
، أعلن المتحدث باسم الجيش
الإسرائيلي
أفيخاي أدرعي، عبر رسالة باللغة العربية، أن "الجيش بدأ بتدمير البنية التحتية لحماس"، محذرًا سكان غزة من أن المدينة "منطقة قتال خطيرة"، وداعيًا إلى إخلائها نحو الجنوب عبر طريق الرشيد.
وبحسب تقديرات أمنية إسرائيلية، غادر أكثر من 350 ألف فلسطيني مدينة غزة حتى مساء أمس الإثنين، أي ما يفوق 40 بالمئة من سكانها، فيما يتوقع أن تتواصل موجات النزوح مع تقدم المناورة البرية.(سكاي نيوز)
