Advertisement

عربي-دولي

أكثر من 350 ألف فلسطيني غادروا.. نتنياهو يعلن بدء "عملية غزة"

Lebanon 24
16-09-2025 | 03:22
A-
A+
Doc-P-1417568-638936149686397797.jpg
Doc-P-1417568-638936149686397797.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء أن الجيش بدأ عملية عسكرية برية واسعة النطاق في مدينة غزة، واصفًا إياها بأنها "مرحلة حاسمة". 
Advertisement

وقال نتنياهو في شهادته أمام محكمة تل أبيب المركزية: "لم أطلب جلسات مغلقة لأدرك أن دولة إسرائيل في موقف حرج"، مشيرًا إلى أن العملية تأتي بعد موجة هجمات جوية مكثفة على القطاع الليلة الماضية.

من جهته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر رسالة باللغة العربية، أن "الجيش بدأ بتدمير البنية التحتية لحماس"، محذرًا سكان غزة من أن المدينة "منطقة قتال خطيرة"، وداعيًا إلى إخلائها نحو الجنوب عبر طريق الرشيد.

وبحسب تقديرات أمنية إسرائيلية، غادر أكثر من 350 ألف فلسطيني مدينة غزة حتى مساء أمس الإثنين، أي ما يفوق 40 بالمئة من سكانها، فيما يتوقع أن تتواصل موجات النزوح مع تقدم المناورة البرية.(سكاي نيوز)

مواضيع ذات صلة
إعلام إسرائيلي: أكثر من 250 ألف فلسطيني غادروا مدينة غزة وشمال القطاع
lebanon 24
16/09/2025 13:23:34 Lebanon 24 Lebanon 24
البث الإسرائيلية عن مصدر: أكثر من 200 ألف فلسطيني غادروا مدينة غزة إلى جنوب القطاع
lebanon 24
16/09/2025 13:23:34 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: نحو 300 ألف فلسطيني غادروا مدينة غزة إلى الجنوب
lebanon 24
16/09/2025 13:23:34 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: إسرائيل هجّرت 350 ألف مواطن من شرق غزة
lebanon 24
16/09/2025 13:23:34 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الوزراء الإسرائيلي

أعلن رئيس الوزراء

بنيامين نتنياهو

اللغة العربية

الإسرائيلي

سكاي نيوز

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:19 | 2025-09-16
05:30 | 2025-09-16
05:22 | 2025-09-16
04:42 | 2025-09-16
04:33 | 2025-09-16
04:18 | 2025-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24