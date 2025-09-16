أكثر من 350 ألف فلسطيني غادروا.. نتنياهو يعلن بدء "عملية غزة"

Advertisement

أعلن اليوم الثلاثاء أن الجيش بدأ عملية عسكرية برية واسعة النطاق في مدينة غزة، واصفًا إياها بأنها "مرحلة حاسمة".وقال في شهادته أمام محكمة المركزية: "لم أطلب جلسات مغلقة لأدرك أن دولة في موقف حرج"، مشيرًا إلى أن العملية تأتي بعد موجة هجمات جوية مكثفة على القطاع الليلة الماضية.، أعلن المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، عبر رسالة باللغة العربية، أن "الجيش بدأ بتدمير البنية التحتية لحماس"، محذرًا سكان غزة من أن المدينة "منطقة قتال خطيرة"، وداعيًا إلى إخلائها نحو الجنوب عبر طريق الرشيد.وبحسب تقديرات أمنية إسرائيلية، غادر أكثر من 350 ألف فلسطيني مدينة غزة حتى مساء أمس الإثنين، أي ما يفوق 40 بالمئة من سكانها، فيما يتوقع أن تتواصل موجات النزوح مع تقدم المناورة البرية.(سكاي نيوز)