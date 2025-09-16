Advertisement

اردوغان عن نتنياهو: سيلقى مصير هتلر

Lebanon 24
16-09-2025 | 08:34


قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قريب إيديولوجيا من الزعيم النازي أدولف هتلر".
وأشار اردوغان إلى أنّ "نتنياهو سيلقى مصير هتلر".
