28
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
15
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
اردوغان عن نتنياهو: سيلقى مصير هتلر
Lebanon 24
16-09-2025
|
08:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال الرئيس
التركي
رجب طيب أردوغان
، إنّ "
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
قريب إيديولوجيا من الزعيم
النازي
أدولف هتلر".
Advertisement
وأشار
اردوغان
إلى أنّ "
نتنياهو
سيلقى مصير هتلر".
مواضيع ذات صلة
حمدان: نحمل نتنياهو المسؤولية عن مصير الأسرى الإسرائيليين
Lebanon 24
حمدان: نحمل نتنياهو المسؤولية عن مصير الأسرى الإسرائيليين
16/09/2025 19:15:56
16/09/2025 19:15:56
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس ترد على ترامب: مصير الرهائن بيد نتنياهو
Lebanon 24
حماس ترد على ترامب: مصير الرهائن بيد نتنياهو
16/09/2025 19:15:56
16/09/2025 19:15:56
Lebanon 24
Lebanon 24
وفد قضائي لبناني في سوريا ونصار طلب معلومات عن مصير اللبنانيين المفقودين والمخفيين
Lebanon 24
وفد قضائي لبناني في سوريا ونصار طلب معلومات عن مصير اللبنانيين المفقودين والمخفيين
16/09/2025 19:15:56
16/09/2025 19:15:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أ.ب عن مسؤولين لبنانيين: لبنان وسوريا سيشكلان لجنتين لتحديد مصير السجناء والمفقودين في البلدين وتسوية الحدود
Lebanon 24
أ.ب عن مسؤولين لبنانيين: لبنان وسوريا سيشكلان لجنتين لتحديد مصير السجناء والمفقودين في البلدين وتسوية الحدود
16/09/2025 19:15:56
16/09/2025 19:15:56
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسرائيلي
رجب طيب أردوغان
بنيامين نتنياهو
طيب أردوغان
الإسرائيلي
إسرائيل
نتنياهو
بنيامين
تابع
قد يعجبك أيضاً
على وقع تعثر المفاوضات.. معلومات تكشف للمرة الاولى عن تحديات المفاوضات واندماج قسد في الجيش
Lebanon 24
على وقع تعثر المفاوضات.. معلومات تكشف للمرة الاولى عن تحديات المفاوضات واندماج قسد في الجيش
12:00 | 2025-09-16
16/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: نواصل ضرب أهداف في غزة ولبنان واليمن
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: نواصل ضرب أهداف في غزة ولبنان واليمن
11:37 | 2025-09-16
16/09/2025 11:37:38
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجعة في بلد عربي.. النيران التهمت قاربا للاجئين
Lebanon 24
فاجعة في بلد عربي.. النيران التهمت قاربا للاجئين
11:32 | 2025-09-16
16/09/2025 11:32:44
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: نقاتل على جبهات عدة والحديدة ضمن أهدافنا
Lebanon 24
نتنياهو: نقاتل على جبهات عدة والحديدة ضمن أهدافنا
11:24 | 2025-09-16
16/09/2025 11:24:25
Lebanon 24
Lebanon 24
في أوّل رحلة خارجية له.. البابا إلى لبنان وهذا ما كُشف عن الزيارة
Lebanon 24
في أوّل رحلة خارجية له.. البابا إلى لبنان وهذا ما كُشف عن الزيارة
11:14 | 2025-09-16
16/09/2025 11:14:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"ضحك علينا".. فنان لبناني شهير يُهاجم ميشال عون: ندمان اني صدقتو (فيديو)
Lebanon 24
"ضحك علينا".. فنان لبناني شهير يُهاجم ميشال عون: ندمان اني صدقتو (فيديو)
03:43 | 2025-09-16
16/09/2025 03:43:26
Lebanon 24
Lebanon 24
السيارة انقلبت... الطفل عثمان توفي في حادث سير ومفاجأة في عمر السائق!
Lebanon 24
السيارة انقلبت... الطفل عثمان توفي في حادث سير ومفاجأة في عمر السائق!
09:30 | 2025-09-16
16/09/2025 09:30:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ إسرائيلي عن "ضربة النبطية".. ماذا أعلن؟
Lebanon 24
بيانٌ إسرائيلي عن "ضربة النبطية".. ماذا أعلن؟
14:52 | 2025-09-15
15/09/2025 02:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون قال كلامًا في قمة الدوحة لم يسبقه إليه أحد من قبل
Lebanon 24
الرئيس عون قال كلامًا في قمة الدوحة لم يسبقه إليه أحد من قبل
09:00 | 2025-09-16
16/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انتهاء أعمال قمة الدوحة.. هذا ما جاء في نص البيان الختامي
Lebanon 24
انتهاء أعمال قمة الدوحة.. هذا ما جاء في نص البيان الختامي
13:02 | 2025-09-15
15/09/2025 01:02:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:00 | 2025-09-16
على وقع تعثر المفاوضات.. معلومات تكشف للمرة الاولى عن تحديات المفاوضات واندماج قسد في الجيش
11:37 | 2025-09-16
الجيش الإسرائيلي: نواصل ضرب أهداف في غزة ولبنان واليمن
11:32 | 2025-09-16
فاجعة في بلد عربي.. النيران التهمت قاربا للاجئين
11:24 | 2025-09-16
نتنياهو: نقاتل على جبهات عدة والحديدة ضمن أهدافنا
11:14 | 2025-09-16
في أوّل رحلة خارجية له.. البابا إلى لبنان وهذا ما كُشف عن الزيارة
10:30 | 2025-09-16
مَنْ يدير العرض فعليا؟..السياسة الأميركية أم جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل؟
فيديو
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
Lebanon 24
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
08:56 | 2025-09-15
16/09/2025 19:15:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
04:10 | 2025-09-15
16/09/2025 19:15:56
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
03:26 | 2025-09-15
16/09/2025 19:15:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24