كم غارة شنّت إسرائيل قبل قليل على ميناء الحديدة؟

أعلن الجيش عن شنّ الطيران الحربيّ 12 غارة استهدفت 3 أرصفة في ميناء الحديدة في اليمن.وذكر مصدر أمني إسرائيليّ، أنّ "هدف الضربة هو شلّ الميناء اليمني لأسابيع إضافية، وذلك بعد إصلاح الأضرار الناجمة عن الضربة السابقة".