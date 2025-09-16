Advertisement

الرئيس الصومالي: مصر تدرب قواتنا وتقدم دعماً لوجستياً هاماً

Lebanon 24
16-09-2025 | 12:30
قال رئيس الصومال حسن شيخ محمود "إن مشروع سد النهضة ضخم وسيؤثر على المنطقة بأكملها".
وأكد محمود "أن علاقتنا مع إثيوبيا لا تؤثر على شراكتنا مع مصر".
وتابع: مصر تدرب قواتنا الصومالية وتدعمنا لوجستيا.
أضاف: نستبعد نشوب حرب بين إريتريا وإثيوبيا وما يتردد شائعات.
وقال إن "علاقتنا مع السعودية تاريخية وتمتد لقرون". (العربية)
 
