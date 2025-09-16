الرئيس الصومالي: مصر تدرب قواتنا وتقدم دعماً لوجستياً هاماً

Advertisement

قال رئيس "إن مشروع سد النهضة ضخم وسيؤثر على المنطقة بأكملها".وأكد محمود "أن علاقتنا مع إثيوبيا لا تؤثر على شراكتنا مع مصر".وتابع: مصر تدرب قواتنا الصومالية وتدعمنا لوجستيا.أضاف: نستبعد نشوب حرب بين إريتريا وإثيوبيا وما يتردد شائعات.وقال إن "علاقتنا مع تاريخية وتمتد لقرون". (العربية)