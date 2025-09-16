Advertisement

عربي-دولي

كندا تُندد بالهجوم الإسرائيلي على غزة: يُفاقم الأزمة الإنسانية ويُعيق إطلاق الرهائن

Lebanon 24
16-09-2025 | 23:33
Doc-P-1417966-638936878431735896.jpg
Doc-P-1417966-638936878431735896.jpg photos 0
قامت كندا اليوم الأربعاء بالتنديد بالهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة، ووصفته بالمروع.
 ودعت كندا الحكومة الإسرائيلية للالتزام بالقانون الدولي.

وكتبت وزارة الخارجية الكندية عبر حسابها على "إكس": "الهجوم البري الجديد لإسرائيل في مدينة غزة مروع، ويفاقم الأزمة الإنسانية ويعيق إطلاق سراح الرهائن. يجب على حكومة إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي".

وتابعت: "كندا تقف مع الشركاء الدوليين في المطالبة بوقف إطلاق نار فوري ودائم، وتقديم مساعدات إنسانية غير مقيدة، والإفراج عن جميع الرهائن".

وكانت كندا أعلنت يوم الأربعاء الماضي، أنها بصدد "تقييم" علاقاتها مع إسرائيل، في أعقاب الضربات الإسرائيلية "غير المقبولة" على الدوحة التي استهدفت قادة في حركة حماس.(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
السيناتور الديمقراطي كريس كونز: الغزو البري لمدينة غزة خطأ خطير سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية المأساوية
lebanon 24
17/09/2025 10:29:29 Lebanon 24 Lebanon 24
المجموعة الدولية للحاخامات المحافظين: نشعر بقلق متزايد إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة
lebanon 24
17/09/2025 10:29:29 Lebanon 24 Lebanon 24
المجموعة الدولية للحاخامات المحافظين: نشعر بقلق متزايد إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة
lebanon 24
17/09/2025 10:29:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الفرنسية: العملية الإسرائيلية لاحتلال غزة ستفاقم الوضع الكارثي هناك ولن تسمح بإطلاق الرهائن واستسلام حماس
lebanon 24
17/09/2025 10:29:29 Lebanon 24 Lebanon 24

03:06 | 2025-09-17
02:32 | 2025-09-17
02:12 | 2025-09-17
01:59 | 2025-09-17
01:47 | 2025-09-17
01:40 | 2025-09-17
