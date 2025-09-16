27
عربي-دولي
كندا تُندد بالهجوم الإسرائيلي على غزة: يُفاقم الأزمة الإنسانية ويُعيق إطلاق الرهائن
Lebanon 24
16-09-2025
|
23:33
A-
A+
قامت
كندا
اليوم الأربعاء بالتنديد بالهجوم
الإسرائيلي
على مدينة غزة، ووصفته بالمروع.
ودعت كندا الحكومة
الإسرائيلية
للالتزام بالقانون الدولي.
وكتبت
وزارة الخارجية
الكندية عبر حسابها على "إكس": "الهجوم البري الجديد لإسرائيل في مدينة غزة مروع، ويفاقم الأزمة الإنسانية ويعيق إطلاق سراح الرهائن. يجب على حكومة
إسرائيل
الالتزام بالقانون الدولي".
وتابعت: "كندا تقف مع
الشركاء الدوليين
في المطالبة بوقف إطلاق نار فوري ودائم، وتقديم مساعدات إنسانية غير مقيدة، والإفراج عن جميع الرهائن".
وكانت كندا أعلنت يوم الأربعاء الماضي، أنها بصدد "تقييم" علاقاتها مع إسرائيل، في أعقاب الضربات الإسرائيلية "غير المقبولة" على
الدوحة
التي استهدفت قادة في حركة
حماس
.(سكاي نيوز)
