كندا تُندد بالهجوم الإسرائيلي على غزة: يُفاقم الأزمة الإنسانية ويُعيق إطلاق الرهائن

قامت اليوم الأربعاء بالتنديد بالهجوم على مدينة غزة، ووصفته بالمروع.ودعت كندا الحكومة للالتزام بالقانون الدولي.وكتبت الكندية عبر حسابها على "إكس": "الهجوم البري الجديد لإسرائيل في مدينة غزة مروع، ويفاقم الأزمة الإنسانية ويعيق إطلاق سراح الرهائن. يجب على حكومة الالتزام بالقانون الدولي".وتابعت: "كندا تقف مع في المطالبة بوقف إطلاق نار فوري ودائم، وتقديم مساعدات إنسانية غير مقيدة، والإفراج عن جميع الرهائن".وكانت كندا أعلنت يوم الأربعاء الماضي، أنها بصدد "تقييم" علاقاتها مع إسرائيل، في أعقاب الضربات الإسرائيلية "غير المقبولة" على التي استهدفت قادة في حركة .(سكاي نيوز)