Advertisement

عربي-دولي

قرقاش: غياب المشروع العربي يفاقم تداعيات الحروب والأزمات

Lebanon 24
17-09-2025 | 01:37
A-
A+
Doc-P-1418016-638936952377198321.png
Doc-P-1418016-638936952377198321.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، اليوم الأربعاء، إن السنوات الأخيرة شهدت تحولات عميقة في المشهد السياسي بالمنطقة نتيجة الحروب الإسرائيلية، ومغامرات الميليشيات، والأزمات المتلاحقة. وأوضح أن هذه التطورات أعادت رسم الخريطة السياسية والإقليمية بشكل واضح.

وأشار قرقاش إلى أن المعاناة الإنسانية الناتجة عن هذه الأزمات تتكشف يوماً بعد يوم، معتبراً أن المنطقة تعيش ما وصفه بـ"الزلزال الجيوسياسي" الذي لم تتضح كامل نتائجه بعد. وأكد أن غياب المشروع العربي الجامع، القادر على ضمان الاستقرار وصون السيادة والكرامة وتأمين المستقبل، يجعل كل دولة منشغلة بمصالحها الخاصة أكثر من أي وقت مضى.

وشدد على أن هذه المرحلة تفرض على الدول العربية إعادة التفكير في استراتيجياتها، لافتاً إلى أن غياب التعاون والتكامل العربي يترك المنطقة عرضة لتدخلات القوى الإقليمية والدولية، ويعمّق الأزمات بدل حلّها.
 
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
لقاء العاملين في القطاع العام: مشروع الموازنة يفاقم معاناة العاملين في الدولة
lebanon 24
17/09/2025 10:30:43 Lebanon 24 Lebanon 24
كندا تُندد بالهجوم الإسرائيلي على غزة: يُفاقم الأزمة الإنسانية ويُعيق إطلاق الرهائن
lebanon 24
17/09/2025 10:30:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: نلاحظ غياب الرغبة لدى أوكرانيا والاتحاد الأوروبي في البحث عن حلول سلمية للأزمة الأوكرانية
lebanon 24
17/09/2025 10:30:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإعلام السوري للعربية: غياب الدولة هو مافتح الباب لأحداث السويداء والساحل
lebanon 24
17/09/2025 10:30:43 Lebanon 24 Lebanon 24

القوى الإقليمية

الدول العربية

دولة الإمارات

الإسرائيلية

الإسرائيلي

المستقبل

دبلوماسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2025-09-17
03:06 | 2025-09-17
02:32 | 2025-09-17
02:12 | 2025-09-17
01:59 | 2025-09-17
01:47 | 2025-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24