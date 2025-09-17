قرقاش: غياب المشروع العربي يفاقم تداعيات الحروب والأزمات

قال المستشار الدبلوماسي لرئيس ، ، اليوم الأربعاء، إن السنوات الأخيرة شهدت تحولات عميقة في المشهد السياسي بالمنطقة نتيجة الحروب ، ومغامرات الميليشيات، والأزمات المتلاحقة. وأوضح أن هذه التطورات أعادت رسم الخريطة السياسية والإقليمية بشكل واضح.



وأشار إلى أن المعاناة الإنسانية الناتجة عن هذه الأزمات تتكشف يوماً بعد يوم، معتبراً أن المنطقة تعيش ما وصفه بـ"الزلزال الجيوسياسي" الذي لم تتضح كامل نتائجه بعد. وأكد أن غياب المشروع العربي الجامع، على ضمان الاستقرار وصون السيادة والكرامة وتأمين ، يجعل كل دولة منشغلة بمصالحها الخاصة أكثر من أي وقت مضى.



وشدد على أن هذه المرحلة تفرض على إعادة التفكير في استراتيجياتها، لافتاً إلى أن غياب التعاون والتكامل العربي يترك المنطقة عرضة لتدخلات والدولية، ويعمّق الأزمات بدل حلّها.

— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) September 17, 2025