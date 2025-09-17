قرقاش: غياب المشروع العربي يفاقم تداعيات الحروب والأزمات

الحروب الإسرائيلية ومغامرات المليشيات وأزمات المنطقة أعادت رسم الخريطة السياسية خلال عامين داميين. المعاناة الإنسانية وتداعيات الزلزال الجيوسياسي تتكشف تباعاً، فيما يغيب المشروع العربي الجامع لاستقرار يحفظ السيادة والكرامة والمستقبل. وكأن الرسالة أن يهتم كل طرف بمصيره وحده.
— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) September 17, 2025
