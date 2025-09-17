Advertisement

عربي-دولي

نتنياهو يتوعد حماس بـ"تصعيد غير مسبوق"

Lebanon 24
17-09-2025 | 03:06
A-
A+
Doc-P-1418048-638937007860188412.png
Doc-P-1418048-638937007860188412.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger


حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة "حماس" من المساس بالرهائن لديها، مهددا بالتصعيد العسكري إذا تعرض أي منهم للأذى.
Advertisement

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن نتنياهو قوله خلال مؤتمر صحفي: "إذا مسوا شعرة من رأس أي رهينة، فسوف نطاردهم بقوة أكبر حتى نهاية حياتهم، وستأتي تلك النهاية أسرع بكثير مما يظنون".

وبحسب تقارير إعلامية، فقد أقدمت حماس مؤخرا على نقل عدد من الرهائن من الأنفاق إلى خيام ومنازل، في محاولة للحد من عمليات الجيش الإسرائيلي في بعض المناطق.

وأشار نتنياهو إلى أن أماكن الاحتجاز قد تشكل خطرا على حياة المختطفين، لافتا إلى أن هذه التطورات أثارت قلقا واسعا، بما في ذلك لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي شدد على أن حماس "ستدفع ثمنا باهظا" إذا استخدمت الرهائن كدروع بشرية.

في المقابل، صعدت عائلات الرهائن ضغوطها على الحكومة الإسرائيلية، معلنة عن اعتصام مفتوح أمام مقر إقامة نتنياهو في القدس، مع نصب خيام والمبيت فيها وتنظيم احتجاجات يومية.

واتهمت العائلات رئيس الوزراء بأنه "يضحي بالرهائن لمصالح سياسية".
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد "حماس" بفتح أبواب الجحيم
lebanon 24
17/09/2025 13:28:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين لنظيره الصيني: العلاقات بين موسكو وبكين ارتقت إلى "مستوى غير مسبوق"
lebanon 24
17/09/2025 13:28:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الأردن يعتبر تصريحات نتنياهو حول "رؤية إسرائيل الكبرى" أنها "تصعيد استفزازي خطير"
lebanon 24
17/09/2025 13:28:35 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 عن مسؤولين إسرائيليين: في بعض الأحيان ترامب شجع نتنياهو على تصعيد العمليات ضد حماس
lebanon 24
17/09/2025 13:28:35 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الوزراء الإسرائيلي

بنيامين نتنياهو

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

مؤتمر صحفي

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:20 | 2025-09-17
06:16 | 2025-09-17
05:30 | 2025-09-17
05:25 | 2025-09-17
05:14 | 2025-09-17
05:05 | 2025-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24