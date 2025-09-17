Advertisement

حذر حركة " " من المساس بالرهائن لديها، مهددا بالتصعيد العسكري إذا تعرض أي منهم للأذى.ونقلت صحيفة "تايمز أوف " عن قوله خلال : "إذا مسوا شعرة من رأس أي رهينة، فسوف نطاردهم بقوة أكبر حتى نهاية حياتهم، وستأتي تلك النهاية أسرع بكثير مما يظنون".وبحسب تقارير إعلامية، فقد أقدمت حماس مؤخرا على نقل عدد من الرهائن من الأنفاق إلى خيام ومنازل، في محاولة للحد من عمليات الجيش في بعض المناطق.وأشار نتنياهو إلى أن أماكن الاحتجاز قد تشكل خطرا على حياة المختطفين، لافتا إلى أن هذه التطورات أثارت قلقا واسعا، بما في ذلك لدى الرئيس الأمريكي ، الذي شدد على أن حماس "ستدفع ثمنا باهظا" إذا استخدمت الرهائن كدروع بشرية.في المقابل، صعدت عائلات الرهائن ضغوطها على الحكومة ، معلنة عن اعتصام مفتوح أمام مقر إقامة نتنياهو في ، مع نصب خيام والمبيت فيها وتنظيم احتجاجات يومية.واتهمت العائلات رئيس الوزراء بأنه "يضحي بالرهائن لمصالح سياسية".