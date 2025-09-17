28
عربي-دولي
نتنياهو يتوعد حماس بـ"تصعيد غير مسبوق"
Lebanon 24
17-09-2025
|
03:06
A-
A+
حذر
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
حركة "
حماس
" من المساس بالرهائن لديها، مهددا بالتصعيد العسكري إذا تعرض أي منهم للأذى.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف
إسرائيل
" عن
نتنياهو
قوله خلال
مؤتمر صحفي
: "إذا مسوا شعرة من رأس أي رهينة، فسوف نطاردهم بقوة أكبر حتى نهاية حياتهم، وستأتي تلك النهاية أسرع بكثير مما يظنون".
وبحسب تقارير إعلامية، فقد أقدمت حماس مؤخرا على نقل عدد من الرهائن من الأنفاق إلى خيام ومنازل، في محاولة للحد من عمليات الجيش
الإسرائيلي
في بعض المناطق.
وأشار نتنياهو إلى أن أماكن الاحتجاز قد تشكل خطرا على حياة المختطفين، لافتا إلى أن هذه التطورات أثارت قلقا واسعا، بما في ذلك لدى الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
، الذي شدد على أن حماس "ستدفع ثمنا باهظا" إذا استخدمت الرهائن كدروع بشرية.
في المقابل، صعدت عائلات الرهائن ضغوطها على الحكومة
الإسرائيلية
، معلنة عن اعتصام مفتوح أمام مقر إقامة نتنياهو في
القدس
، مع نصب خيام والمبيت فيها وتنظيم احتجاجات يومية.
واتهمت العائلات رئيس الوزراء بأنه "يضحي بالرهائن لمصالح سياسية".
