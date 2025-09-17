Advertisement

عربي-دولي

بآليات عسكرية.. إسرائيل تتوغل في ريف القنيطرة وتعتقل 4 شبان خلال عملية دهم

Lebanon 24
17-09-2025 | 04:30
نفذت القوات الإسرائيلية اليوم الأربعاء توغلات جديدة في بلدتي جباتا الخشب وأوفانيا بريف القنيطرة الشمالي مصحوبة بآليات عسكرية محملة بالجنود.
كما نفذت عمليات تفتيش وانتشار على بعض أسطح المنازل وسط تحليق منخفض للمسيرات، وفق ما أفاد التلفزيون السوري الرسمي.

إلى ذلك، اعتقلت القوات الإسرائيلية 4 شبان من قرى خان أرنبة وجباتا الخشب وأوفانيا خلال حملة دهم وتفتيش طالت عدداً من المنازل. علماً أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال مواطنين سوريين في جنوب البلاد من قبل الجيش الإسرائيلي. فمنذ الثامن من كانون الأول 2024) نفذت إسرائيل عدة عمليات توغل جنوب سوريا وحملات مداهمة وتفتيش واعتقالات.(العربية)
