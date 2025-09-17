بآليات عسكرية.. إسرائيل تتوغل في ريف القنيطرة وتعتقل 4 شبان خلال عملية دهم

Advertisement

نفذت القوات اليوم الأربعاء توغلات جديدة في بلدتي الخشب وأوفانيا مصحوبة بآليات عسكرية محملة بالجنود.كما نفذت عمليات تفتيش وانتشار على بعض أسطح المنازل وسط تحليق منخفض للمسيرات، وفق ما أفاد التلفزيون السوري الرسمي.إلى ذلك، اعتقلت القوات الإسرائيلية 4 شبان من قرى خان أرنبة وجباتا الخشب وأوفانيا خلال حملة دهم وتفتيش طالت عدداً من المنازل. علماً أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال مواطنين سوريين في جنوب البلاد من قبل الجيش . فمنذ الثامن من كانون الأول 2024) نفذت عدة عمليات توغل وحملات مداهمة وتفتيش واعتقالات.(العربية)