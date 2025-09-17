انقطاع الإنترنت والاتصالات الأرضية في غزة

Advertisement

أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ، اليوم الأربعاء، انقطاع خدمات والاتصالات الأرضية في محافظتي غزة وشمال غزة.وقالت الهيئة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع اليوم، إن الانقطاع الجديد "بسبب استمرار العدوان واستهداف مسارات رئيسية للشبكة".وتزامن هذا الانقطاع في الاتصالات مع تحذير أصدرته الفلسطينية في غزة من توقف الخدمة الصحية بشكل كامل. بسبب منع توريد الوقود.وأفادت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، بأن " الإسرائيلي يُفشل وبشكل متعمد محاولات لإدخال الوقود الى مستشفيات محافظة غزة".وقالت الوزارة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إن "الاحتلال يُصر على منع العالمية من استخدام طُرق بديلة لإيصال الوقود لمستشفيات غزة والشمال".وأضافت أن "منع توريد كميات الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية في مستشفيات غزة يعني توقف الخدمة الصحية بشكل كامل".وأشارت إلى أن "الأزمة تُهدد توقف عمل مجمع الصحابة الطبي ومستشفى الخدمة العامة ومحطة الأكسجين المركزية وسيارات الاسعاف ومستشفيات أخرى ستتوقف خلال أيام فقط". (سكاي نيوز)