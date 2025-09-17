Advertisement

انقطاع الإنترنت والاتصالات الأرضية في غزة

Lebanon 24
17-09-2025 | 05:05
أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الفلسطينية، اليوم الأربعاء، انقطاع خدمات الانترنت والاتصالات الأرضية في محافظتي غزة وشمال غزة.
وقالت الهيئة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إن الانقطاع الجديد "بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي واستهداف مسارات رئيسية للشبكة".

وتزامن هذا الانقطاع في الاتصالات مع تحذير أصدرته وزارة الصحة الفلسطينية في غزة من توقف الخدمة الصحية بشكل كامل. بسبب منع توريد الوقود.

وأفادت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، بأن "الاحتلال الإسرائيلي يُفشل وبشكل متعمد محاولات منظمة الصحة العالمية لإدخال الوقود الى مستشفيات محافظة غزة".

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إن "الاحتلال يُصر على منع منظمة الصحة العالمية من استخدام طُرق بديلة لإيصال الوقود لمستشفيات غزة والشمال".

وأضافت أن "منع توريد كميات الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية في مستشفيات غزة يعني توقف الخدمة الصحية بشكل كامل".

وأشارت إلى أن "الأزمة تُهدد توقف عمل مجمع الصحابة الطبي ومستشفى الخدمة العامة ومحطة الأكسجين المركزية وسيارات الاسعاف ومستشفيات أخرى ستتوقف خلال أيام فقط". (سكاي نيوز)
