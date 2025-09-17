مصير الرهائن في غزة يزداد غموضًا مع تصاعد القصف

Advertisement

أشار مصدر بحماس الى "أن القسام أجرت تنقلات لرهائن أحياء نتيجة القصف ".وأكد المصدر "أن القسام تنقلت مع رهائن لعدة أماكن بمدينة غزة".أضاف: هناك خشية على حياة الرهائن بمدينة غزة.وتابع "أن مصير مجهول لحياة المحتجزين مع بدء القصف العشوائي الإسرائيلي". (العربية)