عربي-دولي
مصير الرهائن في غزة يزداد غموضًا مع تصاعد القصف
Lebanon 24
17-09-2025
|
05:25
A-
A+
أشار مصدر بحماس الى "أن القسام أجرت تنقلات لرهائن أحياء نتيجة القصف
الإسرائيلي
".
وأكد المصدر "أن القسام تنقلت مع رهائن لعدة أماكن بمدينة غزة".
أضاف: هناك خشية على حياة الرهائن بمدينة غزة.
وتابع "أن مصير مجهول لحياة المحتجزين مع بدء القصف العشوائي الإسرائيلي". (العربية)
