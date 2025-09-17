Advertisement

عربي-دولي

مصير الرهائن في غزة يزداد غموضًا مع تصاعد القصف

Lebanon 24
17-09-2025 | 05:25
أشار مصدر بحماس الى "أن القسام أجرت تنقلات لرهائن أحياء نتيجة القصف الإسرائيلي".
وأكد المصدر "أن القسام تنقلت مع رهائن لعدة أماكن بمدينة غزة".
أضاف: هناك خشية على حياة الرهائن بمدينة غزة.
وتابع "أن مصير مجهول لحياة المحتجزين مع بدء القصف العشوائي الإسرائيلي". (العربية)
إسرائيل

جزين

حماس

