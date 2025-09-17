Advertisement

عربي-دولي

"أزمة عناصر".. الجيش الإسرائيلي بحاجة لآلاف الجنود!

Lebanon 24
17-09-2025 | 06:35
Doc-P-1418145-638937131917061065.jpg
Doc-P-1418145-638937131917061065.jpg photos 0
أعلن رئيس إدارة الموارد البشرية في الجيش الإسرائيلي دادو بار خليفة، اليوم الأربعاء، أنّ القوات الإسرائيلية بات في حاجة ماسة إلى ما بين 11 و12 ألف جندي إضافي.
ونقلت "قناة 21" الإسرائيلية عن المسؤول العسكري قوله إن "محاولات التجنيد الإلزامي، أو حتى من الاحتياط لا تكلل في نهاية المطاف بالنجاح المطلوب". 


وأشار إلى أن إجراءات إنفاذ القانون التي تلاحق رافضي الخدمة في الجيش الإسرائيلي، لا تحقق الهدف، لا سيما في ظل استعانة المطلوبين للخدمة العسكرية بمحامين، وتقارير صادرة عن أطباء أمراض نفسية، تؤكد عدم صلاحيتهم لأداء مهام في الجيش.


وفي إفادة أمام لجنة تدقيق الدولة، التابعة للبرلمان الإسرائيلي (الكنيست) صباح اليوم الأربعاء، أوضح دانو بار خليفة أن "الاحتياجات البشرية العملياتية للجيش الإسرائيلي تتراوح ما بين 11 و 12 ألف جندي إضافي، من بينهم حوالي 7 آلاف مقاتل".


وفي ما يتعلق بحتمية انضمام الطلاب المتشددين دينيًا (الحريديم) إلى الخدمة لتغطية العجز، أقر المسؤول العسكري بعدم تعويل الجيش الإسرائيلي على تلك الشريحة في ظل إصرار المؤسسة الدينية على حظر تجنيد "الحريديم"، لكنه أوضح في المقابل أن الجيش الإسرائيلي استوعب العام الماضي حوالي 4800 جندي حريدي. (إرم نيوز)
