"أزمة عناصر".. الجيش الإسرائيلي بحاجة لآلاف الجنود!

أعلن رئيس في الجيش دادو بار ، اليوم الأربعاء، أنّ القوات بات في حاجة ماسة إلى ما بين 11 و12 ألف جندي إضافي.

Advertisement



ونقلت "قناة 21" الإسرائيلية عن المسؤول العسكري قوله إن "محاولات التجنيد الإلزامي، أو حتى من الاحتياط لا تكلل في نهاية المطاف بالنجاح المطلوب". ونقلت "قناة 21" الإسرائيلية عن المسؤول العسكري قوله إن "محاولات التجنيد الإلزامي، أو حتى من الاحتياط لا تكلل في نهاية المطاف بالنجاح المطلوب".





وأشار إلى أن إجراءات إنفاذ القانون التي تلاحق رافضي الخدمة في الجيش الإسرائيلي، لا تحقق الهدف، لا سيما في ظل استعانة المطلوبين للخدمة العسكرية بمحامين، وتقارير صادرة عن أطباء أمراض نفسية، تؤكد عدم صلاحيتهم لأداء مهام في الجيش.





وفي إفادة أمام لجنة تدقيق الدولة، التابعة للبرلمان الإسرائيلي (الكنيست) الأربعاء، أوضح دانو بار خليفة أن "الاحتياجات البشرية العملياتية للجيش الإسرائيلي تتراوح ما بين 11 و 12 ألف جندي إضافي، من بينهم حوالي 7 آلاف مقاتل".