Advertisement

عربي-دولي

تسمم غذائي يُصيب 130 جنديا في قاعدة حرس الحدود في إسرائيل

Lebanon 24
17-09-2025 | 07:27
A-
A+
Doc-P-1418167-638937163407915865.jpg
Doc-P-1418167-638937163407915865.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عانى نحو 130 جنديا في قاعدة حرس الحدود في إسرائيل من أعراض حادة مشابهة لتسمم غذائي خلال الأيام الماضية، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
Advertisement


وقالت الصحيفة إن الأزمة بدأت عندما أصيب 30 جنديا بأعراض حادة من بينها الإسهال والقيء، ما دفع المسؤولين إلى إغلاق مطبخ القاعدة مؤقتا وتوفير طعام بديل.
 
 
وتابعت أنه مع ذلك، تفاقمت الأزمة بعد نقل نحو 100 جندي إلى قاعدة "همغشيوت"، حيث ظهرت عليهم أيضا أعراض تسمم غذائي مماثلة.

وتم على إثر ذلك إرسال بعض الجنود إلى منازلهم، فيما تمت إراحة آخرين داخل القاعدة لتلقي الرعاية اللازمة. (سكاي نيوز عريبة)
مواضيع ذات صلة
قاعدة فورت ستيوارت بجورجيا الأميركية: إصابة 7 جنود في حادث إطلاق النار بالقاعدة
lebanon 24
17/09/2025 20:03:02 Lebanon 24 Lebanon 24
قاعدة فورت ستيوارت بجورجيا الأميركية: إصابة 5 جنود بالرصاص في حادث إطلاق نار بالقاعدة
lebanon 24
17/09/2025 20:03:02 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد وجبة مدرسية مجانية... تسمم جماعي يصيب 360 طالبًا!
lebanon 24
17/09/2025 20:03:02 Lebanon 24 Lebanon 24
البعض أصيب بالعمى.. 13 وفاة وحالات تسمم بسبب تناول مشروبات "مغشوشة"! (صورة)
lebanon 24
17/09/2025 20:03:02 Lebanon 24 Lebanon 24

يديعوت أحرونوت

الإسرائيلية

الإسرائيلي

في إسرائيل

سكاي نيوز

سكاي نيو

القاعدة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2025-09-17
12:53 | 2025-09-17
12:48 | 2025-09-17
12:00 | 2025-09-17
11:26 | 2025-09-17
11:11 | 2025-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24