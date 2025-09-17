تسمم غذائي يُصيب 130 جنديا في قاعدة حرس الحدود في إسرائيل



وقالت الصحيفة إن الأزمة بدأت عندما أصيب 30 جنديا بأعراض حادة من بينها الإسهال والقيء، ما دفع المسؤولين إلى إغلاق مطبخ مؤقتا وتوفير طعام بديل. عانى نحو 130 جنديا في قاعدة حرس الحدود من أعراض حادة مشابهة لتسمم غذائي خلال الأيام الماضية، وفق صحيفة " " .وقالت الصحيفة إن الأزمة بدأت عندما أصيب 30 جنديا بأعراض حادة من بينها الإسهال والقيء، ما دفع المسؤولين إلى إغلاق مطبخ مؤقتا وتوفير طعام بديل.

وتابعت أنه مع ذلك، تفاقمت الأزمة بعد نقل نحو 100 جندي إلى قاعدة "همغشيوت"، حيث ظهرت عليهم أيضا أعراض تسمم غذائي مماثلة.



وتم على إثر ذلك إرسال بعض الجنود إلى منازلهم، فيما تمت إراحة آخرين داخل القاعدة لتلقي الرعاية اللازمة. (سكاي نيوز عريبة)