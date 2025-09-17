Advertisement

عربي-دولي

أميركا تصنف 4 جماعات موالية لإيران "منظمات إرهابية"

Lebanon 24
17-09-2025 | 09:08
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، الأربعاء، تصنيف حركة النجباء، وكتائب سيد الشهداء، وحركة أنصار الله الأوفياء، وكتائب الإمام علي، على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.
وقالت إن إيران تقدّم الدعم الذي يمكّن هذه الجماعات من التخطيط لهجمات أو تسهيلها أو تنفيذها بشكل مباشر في كل أنحاء العراق، وفق البيان.

كما تابعت أن تلك الجماعات شنّت سابقاً هجمات على السفارة الأميركية في بغداد، وقواعد تستضيف قوات الولايات المتحدة وقوات التحالف. (العربية)

مواضيع ذات صلة
