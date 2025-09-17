Advertisement

عربي-دولي

مفاجأة... زيلينسكي يكشف تكلفة الحرب على أوكرانيا خلال عام واحد

Lebanon 24
17-09-2025 | 15:14
أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن تكلفة الحرب على أوكرانيا خلال عام واحد تصل إلى 120 مليار دولار، مشيراً إلى أن نصف هذا المبلغ، أي 60 مليار دولار، يجب أن يُستجد من الحلفاء للحصول عليه.
وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا في كييف: "ثمن هذه الحرب، ثمن عام واحد هو 120 مليار دولار منها 60 ملياراً توفرها الميزانية الأوكرانية، و60 مليارا أحتاج إلى إيجادها للعام المقبل".
