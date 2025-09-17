مفاجأة... زيلينسكي يكشف تكلفة الحرب على أوكرانيا خلال عام واحد

Advertisement

أعلن الرئيس الأوكراني، ، أن تكلفة الحرب على خلال عام واحد تصل إلى 120 مليار دولار، مشيراً إلى أن نصف هذا المبلغ، أي 60 مليار دولار، يجب أن يُستجد من الحلفاء للحصول عليه.وقال خلال مع رئيسة في : "ثمن هذه الحرب، ثمن عام واحد هو 120 مليار دولار منها 60 ملياراً توفرها الميزانية ، و60 مليارا أحتاج إلى إيجادها للعام المقبل".