عربي-دولي

آخر تصريح... هذا ما أعلنه رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية

Lebanon 24
17-09-2025 | 16:28
أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، اليوم الأربعاء، أهمية تعزيز الثقة المتبادلة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال محمد إسلامي "يجب إعادة بناء الثقة بين إيران والوكالة الدولية".


كما أضاف "الدول الغربية تستغل الوكالة الدولية لأهدافها السياسية".



وتابع "استئناف عمليات التفتيش الكاملة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشروط باتخاذ تدابير خاصة".



وأوضح سلامي أن الالتزامات المتعلقة بالتفتيش لا معنى لها إلا إذا كانت مقرونة بالاحترام للحقوق، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إيسنا".
