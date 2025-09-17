آخر تصريح... هذا ما أعلنه رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية

Advertisement

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية ، محمد ، اليوم الأربعاء، أهمية تعزيز الثقة المتبادلة بين والوكالة الدولية للطاقة الذرية.وقال محمد إسلامي "يجب إعادة بناء الثقة بين والوكالة الدولية".كما أضاف "الدول الغربية تستغل لأهدافها السياسية".وتابع "استئناف عمليات التفتيش الكاملة من قبل مشروط باتخاذ تدابير خاصة".وأوضح سلامي أن الالتزامات المتعلقة بالتفتيش لا معنى لها إلا إذا كانت مقرونة بالاحترام للحقوق، وفق ما نقلته "إيسنا".