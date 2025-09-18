Advertisement

خاص

تقرير لـ"Bloomberg": اجتياح إسرائيل لمدينة غزة مصيري لحماس

ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban

Lebanon 24
18-09-2025 | 05:30
ذكرت وكالة "Bloomberg" الأميركية أن "التقدم الإسرائيلي إلى قلب مدينة غزة يأتي بعد أسابيع من التحذيرات والنداءات والتهديدات. وبينما وصلت القوات والدبابات أخيرا أمس، كان وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو في قطر بهدف الضغط على حماس للاستسلام، وهي النتيجة التي قد تمنع الدمار الكامل للعاصمة الفعلية للأراضي الفلسطينية".
وبحسب الوكالة، "لم تُبدِ حماس أي تغيير في موقفها، ويتصاعد عدد القتلى والدمار بشكل متسارع. كان عدد سكان مدينة غزة قبل الحرب حوالي مليون نسمة، وقد غادرها 350 ألفًا بعد إعلان إسرائيل عن الهجوم مطلع الشهر الماضي. حماس منفتحة على وقف إطلاق نار جديد، تتبادل بموجبه بعض الرهائن مقابل أسرى فلسطينيين، من جانبها تريد إسرائيل، بدعم من الولايات المتحدة، إنهاء الحرب الدائرة منذ قرابة عامين، من خلال القضاء على حماس كفصيل حاكم مسلح".

وتابعت الوكالة، "يُفضّل الإسرائيليون تحقيق ذلك من خلال استسلام تفاوضي للجماعة المسلحة، وقد تجلّى تشاؤمهم حيال هذا الاحتمال في تنبؤ الجيش الإسرائيلي بأن السيطرة على وسط مدينة غزة ستستغرق أشهرًا. إن المجتمع الدولي، باستثناء الولايات المتحدة، ينظر إلى ما يحدث بمشاعر مختلطة من الغضب والعجز، حتى بعد أن خلص تقرير لجنة الأمم المتحدة الذي صدر هذا الأسبوع إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، وهو ما تنفيه البلاد".

وأضافت الوكالة، "سيحضر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل، حيث قدمت فرنسا والمملكة العربية السعودية مشروع قرار لإنهاء الصراع قائم على الاعتراف بدولة فلسطينية، ومن غير المرجح أن يُسفر هذا القرار عن نتائج ملموسة. ومن خلال السيطرة على مدينة غزة، تراهن حكومة نتنياهو على استسلام مقاتلي حماس الباقين على قيد الحياة في نهاية المطاف، بعد أن تحطمت عزيمتهم بسبب محاولة اغتيال كبار المسؤولين في الدوحة الأسبوع الماضي، وتدمير معقلهم".

وختمت الوكالة، "إذا لم يتحقق ذلك، فإن التوقعات تبدو قاتمة بالنسبة لقطاع غزة والرهائن الإسرائيليين".
المصدر: خاص "لبنان 24"
ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban

