عربي-دولي

إستقالة المبعوث الأممي إلى سوريا من منصبه

Lebanon 24
18-09-2025 | 13:12
أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، عن إستقالته من منصبه.
وقال بيدرسن: "لقد أبلغت الأمين العام بنيتي التنحي".
مواضيع ذات صلة
المبعوث الأممي إلى سوريا: استقلت من منصبي لأسباب شخصية (الجزيرة)
