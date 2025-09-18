Advertisement

عربي-دولي

زلزال عنيف جدّاً ضرب منطقة روسيّة... قوّته بلغت 7.8

Lebanon 24
18-09-2025 | 15:48
أفادت وكالة "رويترز"، أنّ زلزالاً بقوة 7.8 على مقياس ريختر ضرب منطقة بيتروبافلوفسك - كامتشاتسكي في روسيا.
رويترز

بيترو

بافل

