زلزال بقوة 6.1 على مقياس ريختر ضرب إندونيسيا

Lebanon 24
18-09-2025 | 16:32
ضرب زلزال بقوة 6.1 على مقياس ريختر، مقاطعة بابوا الوسطى في الجزء الإندونيسي من جزيرة غينيا الجديدة.
وقال خبراء الزلازل إنّ "مركز الزلزال وقع على بعد 28.5 كيلومترا شمال مدينة نابير، المركز الإداري للمحافظة، وكان مصدره على عمق 10 كيلومترات".
 
 
وأشاروا إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار. (سبوتنيك)
