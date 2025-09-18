زلزال بقوة 6.1 على مقياس ريختر ضرب إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 6.1 على مقياس ريختر، الوسطى في الجزء الإندونيسي من .

وقال خبراء الزلازل إنّ "مركز الزلزال وقع على بعد 28.5 كيلومترا شمال مدينة نابير، المركز الإداري للمحافظة، وكان مصدره على عمق 10 كيلومترات".

وأشاروا إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار. (سبوتنيك)