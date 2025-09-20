Advertisement

عربي-دولي

يطال "مئات آلاف الفلسطينيين".. انكشاف "مخطط إسرائيلي" خطير!

Lebanon 24
20-09-2025 | 09:16
A-
A+
Doc-P-1419416-638939820229539319.webp
Doc-P-1419416-638939820229539319.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة منير البرش إن "إسرائيل تواصل فرض النزوح القسري على سكان القطاع"، مشيراً إلى أن "إسرائيل تخطط لحشر مئات الآلاف في معسكرات إيواء أشبه بمعسكرات الاعتقال النازية، من دون توفير أي مقومات للحياة".
Advertisement
 
 
وفي حديث عبر قناة "الجزيرة"، أوضح البرش أن نحو 270 ألف فلسطيني اضطروا للنزوح بالفعل، في حين لا يزال أكثر من 900 ألف يقاومون المغادرة رغم القصف والإبادة المتواصلة، مضيفاً أن إسرائيل خصصت 12% فقط من مساحة غزة كمناطق إيواء، في محاولة لحشر ما لا يقل عن مليون و700 ألف شخص فيها.


ويأتي حديث البرش بينما يواصل جيش الجيش الإسرائيلي هجماته المكثفة على مدينة غزة ومحيطها منذ فجر السبت، مما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين بينهم نازحون وطالبو مساعدات، إضافة إلى تدمير أبراج سكنية ومنازل مأهولة.


وقالت مصادر طبية إن من بين الضحايا أفرادا من عائلة مدير مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية، ورأى البرش أن استهداف عائلة أبو سلمية أثناء وجوده على رأس عمله يختصر حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها القطاع.


وبيّن أن استهداف المدنيين والكوادر الطبية يندرج ضمن سياسة ممنهجة لكسر صمود الفلسطينيين، مشيرا إلى أن أكثر من 1700 من الكوادر الصحية استشهدوا منذ بدء العدوان، في حين يقبع 361 آخرون في المعتقلات الإسرائيلية. (الجزيرة نت)
مواضيع ذات صلة
مخطط إسرائيلي لـ"تهجير الفلسطينيين" جوا وبحرا.. وسائل إعلام تكشف
lebanon 24
20/09/2025 18:59:24 Lebanon 24 Lebanon 24
مخطط خطير لـ"خطف عناصر من الجيش".. وثيقة أمنية تكشف (صورة)
lebanon 24
20/09/2025 18:59:24 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس: القرار التركي بإغلاق الأجواء يطال الرحلات الإسرائيلية "الرسمية"
lebanon 24
20/09/2025 18:59:24 Lebanon 24 Lebanon 24
هجوم سيبراني يستهدف "أورنج بلجيكا".. والكشف عن بيانات مئات آلاف العملاء
lebanon 24
20/09/2025 18:59:24 Lebanon 24 Lebanon 24

المدير العام

الدكتور محمد

وزارة الصحة

الفلسطينيين

الإسرائيلية

الفلسطينية

الإسرائيلي

قطاع غزة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:24 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:17 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:32 | 2025-09-20
11:23 | 2025-09-20
11:09 | 2025-09-20
11:00 | 2025-09-20
10:53 | 2025-09-20
10:43 | 2025-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24