يطال "مئات آلاف الفلسطينيين".. انكشاف "مخطط إسرائيلي" خطير!

قال لوزارة الصحة في منير البرش إن " تواصل فرض النزوح القسري على سكان القطاع"، مشيراً إلى أن "إسرائيل تخطط لحشر مئات الآلاف في معسكرات إيواء أشبه بمعسكرات الاعتقال ، من دون توفير أي مقومات للحياة".

وفي حديث عبر قناة " "، أوضح البرش أن نحو 270 ألف فلسطيني اضطروا للنزوح بالفعل، في حين لا يزال أكثر من 900 ألف يقاومون المغادرة رغم القصف والإبادة المتواصلة، مضيفاً أن إسرائيل خصصت 12% فقط من مساحة غزة كمناطق إيواء، في محاولة لحشر ما لا يقل عن مليون و700 ألف شخص فيها.





ويأتي حديث البرش بينما يواصل جيش الجيش هجماته المكثفة على مدينة غزة ومحيطها منذ فجر السبت، مما أسفر عن استشهاد عشرات بينهم نازحون وطالبو مساعدات، إضافة إلى تدمير أبراج سكنية ومنازل مأهولة.





وقالت مصادر طبية إن من بين الضحايا أفرادا من عائلة مدير مجمع الشفاء الطبي أبو سلمية، ورأى البرش أن استهداف عائلة أبو سلمية أثناء وجوده على رأس عمله يختصر حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها القطاع.