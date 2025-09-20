29
o
بيروت
27
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
27
o
صيدا
30
o
جونية
27
o
النبطية
25
o
زحلة
22
o
بعلبك
25
o
بشري
26
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
في غزة.. إصابة جندي إسرائيلي برصاص "قناص"
Lebanon 24
20-09-2025
|
10:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الجيش
الإسرائيلي
إصابة أحد جنوده بجروح متوسطة برصاص قناص في حي الشيخ
رضوان
شمالي مدينة غزة، اليوم السبت، في حين تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إجلاء عدد من الإصابات في صفوف الجيش عبر مروحيات عسكرية.
Advertisement
وأكد متحدث عسكري ما أوردته
إذاعة الجيش الإسرائيلي
التي أفادت بإصابة جندي من اللواء 401 بنيران قناص من
المقاومة
الفلسطينية
صباح اليوم
. وقال المتحدث إن الجندي نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.
في الوقت نفسه، ذكرت مواقع إسرائيلية أن مروحيات الجيش نقلت جنودا مصابين من
قطاع غزة
إلى مستشفيي بيلينسون وتل هشومير.
(الجزيرة نت)
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي إسرائيلي بنيران قناص شمالي قطاع غزة
Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي إسرائيلي بنيران قناص شمالي قطاع غزة
20/09/2025 19:00:18
20/09/2025 19:00:18
Lebanon 24
Lebanon 24
في تعز.. مقتل مواطن يمني برصاص قنّاص حوثي
Lebanon 24
في تعز.. مقتل مواطن يمني برصاص قنّاص حوثي
20/09/2025 19:00:18
20/09/2025 19:00:18
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: أنباء عن مقتل جندي وإصابة آخرين في الحدث الصعب في قطاع غزة
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: أنباء عن مقتل جندي وإصابة آخرين في الحدث الصعب في قطاع غزة
20/09/2025 19:00:18
20/09/2025 19:00:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي من الكتيبة 71 المدرعة بجروح بليغة أمس خلال اشتباك جنوبي قطاع غزة
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي من الكتيبة 71 المدرعة بجروح بليغة أمس خلال اشتباك جنوبي قطاع غزة
20/09/2025 19:00:18
20/09/2025 19:00:18
Lebanon 24
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي
الفلسطينية
صباح اليوم
الإسرائيلي
المقاومة
قطاع غزة
الجزيرة
تابع
قد يعجبك أيضاً
خفايا خطيرة عن "سجون سرية".. تعذيبٌ فظيع و "توابيت"!
Lebanon 24
خفايا خطيرة عن "سجون سرية".. تعذيبٌ فظيع و "توابيت"!
12:00 | 2025-09-20
20/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتباكات عنيفة في سوريا واستهدافات.. ماذا يحصل؟
Lebanon 24
اشتباكات عنيفة في سوريا واستهدافات.. ماذا يحصل؟
11:32 | 2025-09-20
20/09/2025 11:32:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة في عامها الـ80: قضايا ملتهبة على الطاولة العالمية
Lebanon 24
الأمم المتحدة في عامها الـ80: قضايا ملتهبة على الطاولة العالمية
11:23 | 2025-09-20
20/09/2025 11:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لمواجهة الخصوم الكبار.. هذا ما تحضّر له أميركا
Lebanon 24
لمواجهة الخصوم الكبار.. هذا ما تحضّر له أميركا
11:09 | 2025-09-20
20/09/2025 11:09:24
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان في الطليعة.. تصنيف جديد لـ"احتياطي الذهب" في الدول العربيّة
Lebanon 24
لبنان في الطليعة.. تصنيف جديد لـ"احتياطي الذهب" في الدول العربيّة
11:00 | 2025-09-20
20/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مشهد مؤلم لوالدها قرب نعشها.. جنازة مؤثرة ليمنى شري في كندا بحضور عدد مقتصر من الأهل والمقربين (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مؤلم لوالدها قرب نعشها.. جنازة مؤثرة ليمنى شري في كندا بحضور عدد مقتصر من الأهل والمقربين (فيديو)
00:24 | 2025-09-20
20/09/2025 12:24:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تسجيل صوتي لنصرالله يُنشر لأول مرة.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
تسجيل صوتي لنصرالله يُنشر لأول مرة.. شاهدوا الفيديو
15:17 | 2025-09-19
19/09/2025 03:17:26
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة تهز الشوف.. العثور على مؤهل في الجمارك جثة داخل سيارته
Lebanon 24
حادثة تهز الشوف.. العثور على مؤهل في الجمارك جثة داخل سيارته
02:12 | 2025-09-20
20/09/2025 02:12:10
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة "أخطر جاسوسة" في لبنان.. تعاملت مع إسرائيل من بيروت!
Lebanon 24
قصة "أخطر جاسوسة" في لبنان.. تعاملت مع إسرائيل من بيروت!
13:00 | 2025-09-19
19/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروعة.. هذا ما حصل صباحاً في منطقة الرابية
Lebanon 24
حادثة مروعة.. هذا ما حصل صباحاً في منطقة الرابية
02:47 | 2025-09-20
20/09/2025 02:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:00 | 2025-09-20
خفايا خطيرة عن "سجون سرية".. تعذيبٌ فظيع و "توابيت"!
11:32 | 2025-09-20
اشتباكات عنيفة في سوريا واستهدافات.. ماذا يحصل؟
11:23 | 2025-09-20
الأمم المتحدة في عامها الـ80: قضايا ملتهبة على الطاولة العالمية
11:09 | 2025-09-20
لمواجهة الخصوم الكبار.. هذا ما تحضّر له أميركا
11:00 | 2025-09-20
لبنان في الطليعة.. تصنيف جديد لـ"احتياطي الذهب" في الدول العربيّة
10:53 | 2025-09-20
من الإمارات.. 128 شاحنة مساعدات لغزة خلال أسبوعين
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
20/09/2025 19:00:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
20/09/2025 19:00:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
20/09/2025 19:00:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24