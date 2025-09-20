في غزة.. إصابة جندي إسرائيلي برصاص "قناص"

أعلن الجيش إصابة أحد جنوده بجروح متوسطة برصاص قناص في حي الشيخ شمالي مدينة غزة، اليوم السبت، في حين تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إجلاء عدد من الإصابات في صفوف الجيش عبر مروحيات عسكرية.

وأكد متحدث عسكري ما أوردته التي أفادت بإصابة جندي من اللواء 401 بنيران قناص من . وقال المتحدث إن الجندي نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.



في الوقت نفسه، ذكرت مواقع إسرائيلية أن مروحيات الجيش نقلت جنودا مصابين من إلى مستشفيي بيلينسون وتل هشومير. (الجزيرة نت)