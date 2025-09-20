Advertisement

عربي-دولي

في غزة.. إصابة جندي إسرائيلي برصاص "قناص"

Lebanon 24
20-09-2025 | 10:26
A-
A+
Doc-P-1419436-638939862013151318.jpg
Doc-P-1419436-638939862013151318.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة أحد جنوده بجروح متوسطة برصاص قناص في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، اليوم السبت، في حين تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إجلاء عدد من الإصابات في صفوف الجيش عبر مروحيات عسكرية.
Advertisement
 
 
وأكد متحدث عسكري ما أوردته إذاعة الجيش الإسرائيلي التي أفادت بإصابة جندي من اللواء 401 بنيران قناص من المقاومة الفلسطينية صباح اليوم. وقال المتحدث إن الجندي نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

في الوقت نفسه، ذكرت مواقع إسرائيلية أن مروحيات الجيش نقلت جنودا مصابين من قطاع غزة إلى مستشفيي بيلينسون وتل هشومير. (الجزيرة نت)
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي إسرائيلي بنيران قناص شمالي قطاع غزة
lebanon 24
20/09/2025 19:00:18 Lebanon 24 Lebanon 24
في تعز.. مقتل مواطن يمني برصاص قنّاص حوثي
lebanon 24
20/09/2025 19:00:18 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: أنباء عن مقتل جندي وإصابة آخرين في الحدث الصعب في قطاع غزة
lebanon 24
20/09/2025 19:00:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي من الكتيبة 71 المدرعة بجروح بليغة أمس خلال اشتباك جنوبي قطاع غزة
lebanon 24
20/09/2025 19:00:18 Lebanon 24 Lebanon 24

إذاعة الجيش الإسرائيلي

الفلسطينية

صباح اليوم

الإسرائيلي

المقاومة

قطاع غزة

الجزيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:24 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:17 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2025-09-20
11:32 | 2025-09-20
11:23 | 2025-09-20
11:09 | 2025-09-20
11:00 | 2025-09-20
10:53 | 2025-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24