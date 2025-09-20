هذا ما طلبته قطر من إسرائيل

أفاد موقع أكسيوس عن أنّ قطر طلبت اعتذارا من لاستئناف محادثات التهدئة في غزة.

وأشار الموقع إلى أنّ قللت من أهمية الأزمة الناجمة عن هجوم ونتنياهو يدرك أنه أساء الحسابات. وأشار الموقع إلى أنّ قللت من أهمية الأزمة الناجمة عن هجوم ونتنياهو يدرك أنه أساء الحسابات.

وكانت قد استهدفت إسرائيل في الدوحة قادة حركة أثناء اجتماعهم في مجمع سكني.



وأكّدت حماس نجاة قادتها المستهدفين، ومقتل ستة أشخاص في الهجوم.