Advertisement

عربي-دولي

هذا ما طلبته قطر من إسرائيل

Lebanon 24
20-09-2025 | 13:24
A-
A+
Doc-P-1419488-638939968453043052.png
Doc-P-1419488-638939968453043052.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد موقع أكسيوس عن أنّ قطر طلبت اعتذارا من إسرائيل لاستئناف محادثات التهدئة في غزة.
Advertisement

وأشار الموقع إلى أنّ تل أبيب قللت من أهمية الأزمة الناجمة عن هجوم الدوحة ونتنياهو يدرك أنه أساء الحسابات.
 
وكانت قد استهدفت إسرائيل في الدوحة قادة حركة حماس أثناء اجتماعهم في مجمع سكني.

وأكّدت حماس نجاة قادتها المستهدفين، ومقتل ستة أشخاص في الهجوم.
مواضيع ذات صلة
هذا ما طلبه أبي رميا من وزير المالية
lebanon 24
21/09/2025 00:39:26 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما طلبه بري وما تعهّد به سلام وعون
lebanon 24
21/09/2025 00:39:26 Lebanon 24 Lebanon 24
لمواصلة الحرب ضد روسيا.. هذا ما طلبه زيلينسكي
lebanon 24
21/09/2025 00:39:26 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما يُطلب من لبنان للحصول على الدعم
lebanon 24
21/09/2025 00:39:26 Lebanon 24 Lebanon 24

نتنياهو

تل أبيب

الدوحة

حماس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:54 | 2025-09-20
16:53 | 2025-09-20
16:45 | 2025-09-20
16:40 | 2025-09-20
16:31 | 2025-09-20
16:26 | 2025-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24