هذا ما طلبته قطر من إسرائيل
Lebanon 24
20-09-2025
|
13:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد موقع أكسيوس عن أنّ قطر طلبت اعتذارا من
إسرائيل
لاستئناف محادثات التهدئة في غزة.
وأشار الموقع إلى أنّ
تل أبيب
قللت من أهمية الأزمة الناجمة عن هجوم
الدوحة
ونتنياهو يدرك أنه أساء الحسابات.
وكانت قد استهدفت إسرائيل في الدوحة قادة حركة
حماس
أثناء اجتماعهم في مجمع سكني.
وأكّدت حماس نجاة قادتها المستهدفين، ومقتل ستة أشخاص في الهجوم.
