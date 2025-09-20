27
عربي-دولي
غوتيريش: لا تخشوا الاعتراف بدولة فلسطين!
Lebanon 24
20-09-2025
|
13:38
A-
A+
وفق ما أوردت
وكالة الأنباء
والمعلومات
الفلسطينية
"وفا"، رأى
الأمين العام للأمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش، أن على العالم "ألا يخشى" ردود الفعل
الإسرائيلية
على الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأوضح غوتيريش، خلال مقابلة صحافية اليوم السبت، بحسب الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في "إجراءاتها بهدف تدمير
قطاع غزة
بالكامل الآن، وتحقيق ضم تدريجي للضفة الغربية". وأشار إلى أن أي ذريعة تستخدمها
إسرائيل
لتبرير سياستها في الأراضي الفلسطينية أو ضد الدول التي تعترف بدولة فلسطينية "ليست سوى مرحلة متواصلة تهدف إلى منع
الفلسطينيين
من الحصول على دولتهم".
وبين أنه "من المهم أن يشعر الإسرائيليون بالعزلة لكي يتحقق التغيير"، مؤكدا أن الحل الوحيد للصراع هو "حل الدولتين"، مع قيام دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل بسلام.
واستنكر
الأمين العام
للأمم المتحدة أي بديل من شأنه أن يضع الفلسطينيين تحت
الاحتلال
أو التمييز بلا حقوق على أرضهم، موضحا أن أي اعتراف دولي قادم بدولة فلسطينية "رمز في غاية الأهمية".
وتطرق غوتيريش إلى الوضع الإنساني في غزة، واصفا إياه بأنه "الأسوأ من حيث الموت والدمار"، وأنه "لا يحتمل أخلاقيا، ولا سياسيا، ولا قانونيا"، مشيرا إلى انتشار المجاعة، وفقدان الرعاية الصحية، وعيش السكان في مناطق مكتظة دون مأوى مناسب.
