غوتيريش: لا تخشوا الاعتراف بدولة فلسطين!

وفق ما أوردت والمعلومات "وفا"، رأى أنطونيو غوتيريش، أن على العالم "ألا يخشى" ردود الفعل على الاعتراف بالدولة الفلسطينية.وأوضح غوتيريش، خلال مقابلة صحافية اليوم السبت، بحسب الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في "إجراءاتها بهدف تدمير بالكامل الآن، وتحقيق ضم تدريجي للضفة الغربية". وأشار إلى أن أي ذريعة تستخدمها لتبرير سياستها في الأراضي الفلسطينية أو ضد الدول التي تعترف بدولة فلسطينية "ليست سوى مرحلة متواصلة تهدف إلى منع من الحصول على دولتهم".وبين أنه "من المهم أن يشعر الإسرائيليون بالعزلة لكي يتحقق التغيير"، مؤكدا أن الحل الوحيد للصراع هو "حل الدولتين"، مع قيام دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل بسلام.واستنكر للأمم المتحدة أي بديل من شأنه أن يضع الفلسطينيين تحت أو التمييز بلا حقوق على أرضهم، موضحا أن أي اعتراف دولي قادم بدولة فلسطينية "رمز في غاية الأهمية".وتطرق غوتيريش إلى الوضع الإنساني في غزة، واصفا إياه بأنه "الأسوأ من حيث الموت والدمار"، وأنه "لا يحتمل أخلاقيا، ولا سياسيا، ولا قانونيا"، مشيرا إلى انتشار المجاعة، وفقدان الرعاية الصحية، وعيش السكان في مناطق مكتظة دون مأوى مناسب.