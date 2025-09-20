بعد الضربات الروسية على أوكرانيا.. بولندا تنشر طائرات دفاعية

Advertisement

قالت بولندا، العضو في ، إنه تم نشر طائرات بولندية وأخرى تابعة لحلفاء منذ الساعات الأولى من صباح السبت لحماية المجال الجوي للبلاد، بعد أن شنت ضربات جوية على غرب قرب الحدود مع بولندا.ويأتي هذا الإجراء في ظل حالة تأهب قصوى لدى دول الجناح الشرقي للناتو، خاصة بعد أن أسقطت بولندا طائرات مسيرة يشتبه في أنها روسية داخل مجالها الجوي خلال هذا الشهر، واختراق ثلاث طائرات عسكرية روسية المجال الجوي لإستونيا عضو الحلف لمدة 12 دقيقة يوم الجمعة الماضية.وأوضحت قيادة العمليات في الجيش البولندي عبر منشور على منصة "إكس"، أن الطائرات البولندية والحليفة تعمل في مجال البلاد الجوي، بينما وُضعت أنظمة الدفاع الجوي الأرضية وأنظمة بالرادار في أعلى حالات التأهب.وفي الساعة 03:40 بتوقيت غرينتش، كانت أوكرانيا بأكملها تقريبًا في حالة إنذار قصوى من الجوية بعد تحذيرات من القوات الجوية بشأن هجمات روسية محتملة بصواريخ وطائرات مسيرة.وقالت البولندي إن القوات الجوية البولندية والحليفة أنهت العملية بعد الساعة الخامسة صباحا، بعد توقف الضربات الجوية الروسية، مؤكدة أن هذه الإجراءات كانت "وقائية وتهدف إلى تأمين المجال الجوي في المناطق المجاورة للمنطقة المهددة".وفي سياق متصل، نقلت البولندية عن مسؤول قضائي أن السلطات اكتشفت على الأرجح آخر طائرة من بين 24 طائرة مسيرة دخلت المجال الجوي البولندي قبل 10 أيام، حيث وُجدت في أحد الحقول في بلدية كورشه بشمال شرق بولندا.وأفاد داريوش برودوفسكي، المتحدث باسم في منطقة أولشتين، أن التحقيقات الحالية تشير إلى أن هذه الطائرة هي الأخيرة التي كانت ضمن تلك المجموعة، مشيرًا إلى استمرار مراقبة الوضع بدقة.