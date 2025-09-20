بزشكيان يرد على عدم رفع العقوبات عن إيران!

Advertisement

بعد تصويت التابع للأمم المتحدة على عدم رفع عن بشكل دائم، تعهد الرئيس مسعود بزشكيان اليوم السبت، بأن تتغلب أي عودة لفرض العقوبات عليها، بحسب ما أوردت وكالة " ".وفي تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي الإيراني قال بزشكيان: "من خلال آلية إعادة فرض العقوبات يسدون الطريق، لكن العقول والأفكار هي التي تفتح الطريق أو تبنيها. لا يمكنهم إيقافنا. يمكنهم أن يضربوا نطنز أو فوردو (المنشآت النووية التي هاجمتها وإسرائيل في حزيران الماضي)، لكنهم لا يدركون أن البشر هم الذين بنوا نطنز وسيعيدون بناءها".ونقلت وسائل إعلام رسمية عن بزشكيان قوله: "لن نستسلم أبدا في مواجهة المطالب المفرطة لأن لدينا القدرة على تغيير الوضع".في السياق، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في بيان اليوم السبت، أن تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "سيتم تعليقه فعليا" في حال إعادة فرض عقوبات على طهران.وأطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا الشهر الماضي عملية مدتها 30 يوما لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة متهمة طهران بعدم الالتزام بالاتفاق المبرم عام 2015 مع قوى عالمية، والذي يهدف إلى منعها من تطوير سلاح نووي.