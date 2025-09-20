27
عربي-دولي
بزشكيان يرد على عدم رفع العقوبات عن إيران!
Lebanon 24
20-09-2025
|
14:54
A-
A+
بعد تصويت
مجلس الأمن
التابع للأمم المتحدة على عدم رفع
العقوبات
عن
طهران
بشكل دائم، تعهد الرئيس
الإيراني
مسعود بزشكيان اليوم السبت، بأن تتغلب
إيران على
أي عودة لفرض العقوبات عليها، بحسب ما أوردت وكالة "
رويترز
".
وفي تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي الإيراني قال بزشكيان: "من خلال آلية إعادة فرض العقوبات يسدون الطريق، لكن العقول والأفكار هي التي تفتح الطريق أو تبنيها. لا يمكنهم إيقافنا. يمكنهم أن يضربوا نطنز أو فوردو (المنشآت النووية التي هاجمتها
الولايات المتحدة
وإسرائيل في حزيران الماضي)، لكنهم لا يدركون أن البشر هم الذين بنوا نطنز وسيعيدون بناءها".
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن بزشكيان قوله: "لن نستسلم أبدا في مواجهة المطالب المفرطة لأن لدينا القدرة على تغيير الوضع".
في السياق، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في بيان اليوم السبت، أن تعاون
إيران
مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "سيتم تعليقه فعليا" في حال إعادة فرض عقوبات
الأمم المتحدة
على طهران.
وأطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا الشهر الماضي عملية مدتها 30 يوما لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة متهمة طهران بعدم الالتزام بالاتفاق
النووي
المبرم عام 2015 مع قوى عالمية، والذي يهدف إلى منعها من تطوير سلاح نووي.
