Advertisement

عربي-دولي

بزشكيان يرد على عدم رفع العقوبات عن إيران!

Lebanon 24
20-09-2025 | 14:54
A-
A+
Doc-P-1419516-638940020832983513.png
Doc-P-1419516-638940020832983513.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على عدم رفع العقوبات عن طهران بشكل دائم، تعهد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم السبت، بأن تتغلب إيران على أي عودة لفرض العقوبات عليها،  بحسب ما أوردت وكالة "رويترز".
Advertisement

وفي تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي الإيراني قال بزشكيان: "من خلال آلية إعادة فرض العقوبات يسدون الطريق، لكن العقول والأفكار هي التي تفتح الطريق أو تبنيها. لا يمكنهم إيقافنا. يمكنهم أن يضربوا نطنز أو فوردو (المنشآت النووية التي هاجمتها الولايات المتحدة وإسرائيل في حزيران الماضي)، لكنهم لا يدركون أن البشر هم الذين بنوا نطنز وسيعيدون بناءها".

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن بزشكيان قوله: "لن نستسلم أبدا في مواجهة المطالب المفرطة لأن لدينا القدرة على تغيير الوضع".

في السياق، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في بيان اليوم السبت، أن تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "سيتم تعليقه فعليا" في حال إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.

وأطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا الشهر الماضي عملية مدتها 30 يوما لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة متهمة طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع قوى عالمية، والذي يهدف إلى منعها من تطوير سلاح نووي.

 
مواضيع ذات صلة
مجلس الأمن يرفض مشروع رفع العقوبات الدائمة عن إيران
lebanon 24
21/09/2025 00:40:00 Lebanon 24 Lebanon 24
رفع العقوبات عن شركة الطيران البيلاروسية "بيلافيا" بعد عفو عن سجناء أجانب
lebanon 24
21/09/2025 00:40:00 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الأمن الدولي يفشل في تبني مشروع قرار بتمديد رفع العقوبات الدولية على إيران
lebanon 24
21/09/2025 00:40:00 Lebanon 24 Lebanon 24
أولويته رفع العقوبات
lebanon 24
21/09/2025 00:40:00 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الأمم المتحدة

مجلس الأمن

إيران على

الإيراني

العقوبات

إسرائيل

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:54 | 2025-09-20
16:53 | 2025-09-20
16:45 | 2025-09-20
16:40 | 2025-09-20
16:31 | 2025-09-20
16:26 | 2025-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24