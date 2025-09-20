Advertisement

عربي-دولي

مسعد بولس: الوضع الإنساني في السودان كارثة مستمرة

Lebanon 24
20-09-2025 | 15:15
قال مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشؤون أفريقيا، إن الوضع الإنساني في السودان "بالغ الألم"، مشيرًا إلى استمرار الحرب هناك منذ ثلاث سنوات دون التوصل إلى حل سياسي أو إنساني فعال.
وفي مقابلة مع قناة الجزيرة من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أعرب بولس عن أسفه لغياب التغطية الإعلامية الكافية لهذه الأزمة، رغم حجم المعاناة التي يعيشها الشعب السوداني، مؤكدًا أن الإدارة الأميركية تتابع التطورات عن كثب ضمن إطار الرباعية، وبالتعاون مع شركاء إقليميين ودوليين.

وأشار مستشار ترامب إلى أن الأزمة أسفرت عن عشرات الآلاف من القتلى، ومئات الآلاف من الجرحى، ونحو 10 ملايين نازح، داعيًا إلى ضرورة التوصل إلى حل سلمي وفوري للنزاع.

وأوضح بولس أن سياسة الرئيس ترامب تقوم على دعم السلام، مستشهدًا بالمبادرات التي أطلقها خلال ولايته الأولى، وعلى رأسها الاتفاقات الإبراهيمية التي ساهمت في تهدئة عدد من النزاعات في المنطقة، مؤكدًا التزام الولايات المتحدة بتقديم الدعم الإنساني والسياسي لحل الأزمة السودانية.

(الجزيرة)
