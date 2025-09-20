هو في المستشفى وحالته حرجة.. هل تعرض بشار الأسد للتسمم؟

Advertisement

حتى الآن، لم تصدر السلطات الروسية أي تعليق رسمي حول هذه المعلومات، ما يجعل الأنباء المتداولة غير مؤكدة من مصادر رسمية، ويزيد الغموض المحيط بصحة .وتأتي هذه الأنباء في وقت سبق أن أعلنت فيه الحكومة ، عبر للعدالة الانتقالية، عن تحرك دولي رسمي لملاحقة وشقيقه ماهر بتهم ارتكاب جرائم بحق الشعب السوري، ما يضاعف الاهتمام الدولي بأي تطورات تتعلق بمصير رأس النظام السوري.