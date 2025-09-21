Advertisement

عربي-دولي

كيم جونغ أون يغيّر لهجته تجاه واشنطن ويغلق الباب بوجه الجنوب

Lebanon 24
21-09-2025 | 23:05
كشف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الاثنين، أن بلاده ترحب بإجراء محادثات مع الولايات المتحدة بشرط أن تتخلى واشنطن عن الحديث عن نزع سلاح بيونغ يانغ النووي.
ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن كيم قوله: "إن بيونغ يانغ لديها نية لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة إذا تخلت واشنطن عن مخاوفها (الجوفاء) بشأن نزع السلاح النووي، مشيرا إلى أنه يحتفظ بذكريات جيدة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب".

وجاءت تصريحات كيم خلال خطابه في اجتماع برلماني رئيسي عقد يومي السبت والأحد، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية.

وأضاف كيم: "إذا تخلت الولايات المتحدة عن هاجسها الأجوف بنزع السلاح النووي، وأرادت متابعة التعايش السلمي مع كوريا الشمالية بعد الاعتراف بالواقع، فلا يوجد سبب لعدم جلوسنا مع الولايات المتحدة".

واستطرد قائلاً: "إنني شخصيا لا أزال أحتفظ بذكريات جيدة مع الرئيس الأميركي ترامب".

وقال زعيم الشطر الكوري الشمالي، متطرقا إلى الحديث عن كوريا الجنوبية، إنه لن يجري محادثات مع الجنوب أبدا، مؤكدا أن الشمال لن يسعى أبدا إلى الاتحاد مع كوريا الجنوبية. (سكاي نيوز)
