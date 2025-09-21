كيم جونغ أون يغيّر لهجته تجاه واشنطن ويغلق الباب بوجه الجنوب

Advertisement

كشف الزعيم الكوري كيم جونغ أون، الاثنين، أن بلاده ترحب بإجراء محادثات مع بشرط أن تتخلى عن الحديث عن نزع سلاح بيونغ يانغ .ونقلت وكالة "يونهاب" الجنوبية للأنباء عن كيم قوله: "إن بيونغ يانغ لديها نية لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة إذا تخلت واشنطن عن مخاوفها (الجوفاء) بشأن نزع السلاح النووي، مشيرا إلى أنه يحتفظ بذكريات جيدة مع الرئيس الأميركي ".وجاءت تصريحات كيم خلال خطابه في اجتماع رئيسي عقد يومي السبت والأحد، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية.وأضاف كيم: "إذا تخلت الولايات المتحدة عن هاجسها الأجوف بنزع السلاح النووي، وأرادت متابعة التعايش السلمي مع بعد الاعتراف بالواقع، فلا يوجد سبب لعدم جلوسنا مع الولايات المتحدة".واستطرد قائلاً: "إنني شخصيا لا أزال أحتفظ بذكريات جيدة مع الرئيس الأميركي ".وقال زعيم الشطر الكوري الشمالي، متطرقا إلى الحديث عن الجنوبية، إنه لن يجري محادثات مع الجنوب أبدا، مؤكدا أن لن يسعى أبدا إلى الاتحاد مع كوريا الجنوبية. (سكاي نيوز)