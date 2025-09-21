مادورو لترامب: دعنا نكشف الأكاذيب ونتحاور

Advertisement

قدم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عرضا لإجراء محادثات مباشرة مع إدارة الرئيس الأميركي ، وذلك بعد أيام من أول ضربة أميركية استهدفت قاربا فنزويلياً "ينقل تجار مخدرات".وفي رسالة إلى نشرتها فنزويلا اليوم، نفى مادورو مزاعم بأن بلاده تلعب دورا كبيرا في تهريب المخدرات.كما أشار مادورو إلى أن خمسة بالمئة فقط من المخدرات المنتَجة في كولومبيا تُهرَّب عبر بلاده، وأن السلطات الفنزويلية أحبطت ودمّرت 70 بالمئة منها.وكتب مادورو في الرسالة "سيدي الرئيس، آمل أن نتمكّن معا من دحض الأكاذيب التي لوّثت علاقاتنا، والتي يجب أن تكون تاريخية وسلمية... هذه وغيرها ستبقى دائما مطروحة لحوار مباشر وصريح مع مبعوثكم الخاص (ريتشارد جرينيل‭‭(‬‬ لتجاوز الضوضاء الإعلامية والأخبار الزائفة".وبعد نشر الرسالة اليوم الأحد، أكدت الحكومة الفنزويلية أنها سُلّمت إلى وسيط في السادس من أيلول.وحملت رسالة مادورو تاريخ السادس من أيلول، أي بعد أربعة أيام من ضربة أميركية على قارب قالت إدارة ترامب إنه كان ينقل تجار مخدرات دون تقديم أي أدلة.وأدى الهجوم إلى مقتل 11 شخصا قال ترامب إنهم أعضاء في عصابة " دي أراجوا" ومتورطون في تهريب المخدرات.وتتهم واشنطن مادورو بالتورط في تجارة المخدرات وعرضت مكافأة بـ50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه.كما نشرت عدة سفن حربية في الكاريبي وعشر طائرات مقاتلة من طراز إف-35 في بورتوريكو، وهي تابعة للولايات المتحدة في البحر الكاريبي، في إطار حربها على كارتيلات المخدرات.بالمقابل، تنفي كراكاس بشدة هذه الاتهامات، وردت على الانتشار الأميركي الذي تعتبره "تهديدا عسكريا" باطلاق مناورات عسكرية في جزيرة لا أورخيلا في البحر الكاريبي على مسافة نحو 65 كيلومترا من البر .وندد مادورو الذي لا تعترف الولايات المتحدة بشرعيته، بـ"خطة إمبريالية لتغيير النظام وسرقة نفط البلاد"، ووصفها وزير دفاعه بأنها "حرب غير معلنة". (العربية)