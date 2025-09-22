Advertisement

عربي-دولي

10 رهائن مقابل هدنة شهرين.. تفاصيل المقترح الجديد لغزة

Lebanon 24
22-09-2025 | 13:45
A-
A+
Doc-P-1420220-638941713645693342.webp
Doc-P-1420220-638941713645693342.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تستمر الجهود الدولية للتوصل إلى اتفاق يضمن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن. وأفادت مصادر لقناة "الحدث" اليوم الاثنين، بأن مقترحًا جديدًا تم تقديمه يشمل ضمانات أميركية لاستمرار وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا وإدخال المساعدات الإنسانية.
Advertisement

ويتضمن المقترح الإفراج عن 10 رهائن وجثامين 2 من الرهائن الأميركيين، فيما لا يزال الرد من جانب حماس وإسرائيل معلّقًا حتى الآن.
مواضيع ذات صلة
مقترح جديد للإفراج عن 10 رهائن و جثامين 2 من الرهائن الأميركيين (الحدث)
lebanon 24
23/09/2025 00:53:39 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير مكتب الرئيس الأوكراني: نرفض مقترحات تسليم الأصول الروسية المجمدة مقابل وقف إطلاق النار
lebanon 24
23/09/2025 00:53:39 Lebanon 24 Lebanon 24
برنامج الأغذية العالمي: نأمل أن تسمح الهدن الإنسانية التي أعلنتها إسرائيل بزيادة المساعدات الغذائية العاجلة لغزة
lebanon 24
23/09/2025 00:53:39 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: بموجب المقترح ستطلق حماس في اليوم الأول جميع الرهائن الأحياء والأموات
lebanon 24
23/09/2025 00:53:39 Lebanon 24 Lebanon 24

الأميركيين

إسرائيل

ساني

حماس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:14 | 2025-09-22
16:51 | 2025-09-22
16:44 | 2025-09-22
16:36 | 2025-09-22
16:30 | 2025-09-22
16:26 | 2025-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24