10 رهائن مقابل هدنة شهرين.. تفاصيل المقترح الجديد لغزة

تستمر الجهود الدولية للتوصل إلى اتفاق يضمن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن. وأفادت مصادر لقناة "الحدث" اليوم الاثنين، بأن مقترحًا جديدًا تم تقديمه يشمل ضمانات أميركية لاستمرار وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا وإدخال المساعدات الإنسانية.ويتضمن المقترح الإفراج عن 10 رهائن وجثامين 2 من الرهائن ، فيما لا يزال الرد من جانب وإسرائيل معلّقًا حتى الآن.