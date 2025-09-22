28
o
بيروت
23
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
30
o
جونية
21
o
النبطية
21
o
زحلة
19
o
بعلبك
10
o
بشري
22
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تقرير لافت.. هكذا انتصرت فلسطين على نتنياهو!
Lebanon 24
22-09-2025
|
16:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت صحيفة "ذا ناشيونال" تقريراً قالت فيه إن "رئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو حاول قتل فلسطين، لكن الأخيرة مُنحت حياة جديدة".
Advertisement
ويقولُ التقرير الذي ترجمهُ
"لبنان24"
إنه "بعد عقود من الزمن قضاها في محاولة قتل فكرة الدولة
الفلسطينية
، يشاهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الآن هذه الفكرة تتشكل في الوقت الحقيقي"، وأضاف: "لقد هدم مؤتمر حل الدولتين، الذي استضافته فرنسا والمملكة العربية
السعودية
، أساس إرثه بحشد الدول للاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية. الأمر الأبرز هو أن أربعاً من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة - فرنسا والمملكة المتحدة والصين وروسيا - تعترف الآن بفلسطين، فيما تقف
الولايات المتحدة
وحدها رافضة، متحالفةً مع دائرة حلفائها المتضائلة باستمرار".
وأكمل: "لأكثر من 30 عاماً، بنى نتنياهو مسيرته السياسية على وعدٍ محوري واحد وهو أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية أبداً ما دام في السلطة. صوّر نفسه درعاً لإسرائيل ضد أوهام السلام. في التجمعات، وفي مناقشات الكنيست، ومن على المنصات الدولية، وعد الإسرائيليين بوقف السيادة الفلسطينية تماماً".
وأضاف: "بالنسبة لمؤيديه، كان نتنياهو هو الزعيم الذي سيضمن حدود
إسرائيل
إلى الأبد. أما بالنسبة لمنتقديه، فقد كان مهندس احتلال لا نهاية له، وأستاذ المماطلة. كانت استراتيجيته صريحة لكنها فعّالة وتقوم على بناء المزيد من المستوطنات، وتقويض اتفاقيات أوسلو، وتعطيل المحادثات حتى يستسلم العالم، والحفاظ على التحالفات مع شركاء من اليمين المتطرف رفضوا علنًا قيام دولة فلسطينية، ثم روّج لهذه العقبة على أنها قوة، مُخبراً الإسرائيليين أنها السبيل الوحيد لضمان البقاء".
وتابع: "لسنوات، نجح الأمر، وتسامحت معه الإدارات الأميركية، فيما عبّرت الحكومات الأوروبية عن اعتراضاتها، لكنها لم تمارس ضغطاً حقيقياً. وما كان يُصوّر يومًا على أنه طريق للسلام، انزلق تدريجياً إلى طيّ النسيان، ليصبح من مخلفات التسعينيات. بعد كل ذلك، جاء السابع من تشرين الأول. كان هجوم حماس أحلك يوم في تاريخ إسرائيل منذ عقود، كاشفًا عن انهيار شامل للأمن والاستخبارات. ولربما كان هذا اليوم بمثابة النهاية لأي قائد آخر. لقد فوجئ نتنياهو كمسؤول عن فشل تاريخي. لكن بدلًا من تحمّل المسؤولية، حوّله إلى غطاء سياسي، وقال إنه ليس هذا هو الوقت المناسب للحديث عن دولة فلسطينية. كذلك، فقد جادل بأن غزة أثبتت أن
الفلسطينيين
لا يستطيعون حكم أنفسهم، ولا ينبغي منحهم الفرصة أبداً".
واستكمل: "انهارت حجته تحت وطأة الحرب التي تلت ذلك، ودمر الهجوم الإسرائيلي على غزة القطاع بالكامل وخلف عشرات الآلاف من القتلى. امتلأت شاشات التلفزيون في كل أنحاء العالم بتلك الصور. من لندن إلى
واشنطن
إلى باريس، سارت الحشود مطالبة بإنهاء الحرب. لقد فقدت رواية نتنياهو القديمة، القائلة بأن الفلسطينيين غير مؤهلين للسيادة، جاذبيتها، وحلّ محلها قناعة بأن حرمانهم من دولة أمرٌ لا يُطاق".
وقال: "هذا الاقتناع هو ما أوصل القضية إلى
الأمم المتحدة
اليوم عبر فرنسا والسعودية. بالنسبة لنتنياهو، هذا هو السيناريو الكابوسي. لقد راهن على أن فظاعة السابع من تشرين الأول ستدفن فكرة الدولتين إلى الأبد. بدلاً من ذلك، أعادتها إلى صميم السياسة العالمية. مع هذا، فإن محاولته إغلاق الباب بقوة لم تُفضِ إلا إلى فتحها على مصراعيها".
واستكمل: "لقد أظهرت الضربة التي شُنّت على العاصمة القطرية الدوحة في وقت سابق من هذا الشهر مدى اضطراب حكومته. لم يكن الهجوم دفاعياً بقدر ما كان هجوماً عنيفاً بعد أن تحركت سلسلة من الدول للاعتراف بفلسطين. بدا الأمر أشبه بنوبة غضب، أو انفجار رمزي من حكومة فقدت السيطرة على خطابها. بدلاً من ترهيب المنتقدين، عمّق الانطباع بأن قيادة إسرائيل تتصرف بتهور وافتقار إلى الرؤية".
وتابع: "في هذه الأثناء، تتفاقم مشاكل نتنياهو الداخلية، إذ يواجه محاكمات فساد متواصلة منذ سنوات. في المقابل، يُحمّله العديد من الإسرائيليين مسؤولية كارثة السابع من تشرين الأول. أيضاً، لا يصمد ائتلافه الهش إلا باسترضاء شركائه اليمينيين المتطرفين الذين يطالبون باحتلال دائم وتوسيع المستوطنات ورفض أي تسوية. وللحفاظ على بقائه، ضاعف جهوده في النهج المتشدد الذي يجيده: توسيع الحدود، ومحو القضية الفلسطينية بالقوة، وصرف الانتباه عن إخفاقاته".
وقال: "هذا أيضاً يأتي بنتائج عكسية، فالحلفاء الذين كانوا في السابق يحمون إسرائيل يغيرون مواقفهم، بينما الدول الأوروبية التي ترددت طويلاً تتحرك الآن في اتجاه جديد. لقد جعلت حرب غزة من المستحيل التظاهر باستمرار الوضع الراهن".
وأكمل: "بالنسبة للفلسطينيين، اليوم مؤلم وتاريخي في آنٍ واحد. ما زالوا يعانون من الدمار في غزة والضفة الغربية المحتلة. ومع ذلك، انبثق من بين الأنقاض زخم جديد. يُظهر اعتراف المزيد من الدول الغربية في الأمم المتحدة أن الدولة الفلسطينية لا تُعامل كمطلب فحسب، بل كأمر واقع. سيبدأ القانون الدولي والمعاهدات والعلاقات الدبلوماسية بملء الفراغ الذي خلّفه الاحتلال الإسرائيلي".
وختم: "لقد أراد نتنياهو أن يُذكر في الكتب على أنه الرجل الذي أمّن إسرائيل للأبد، ووسّع حدودها، وقضى على فكرة فلسطين. لكن التاريخ قد يسجله على أنه الشخص الذي أقنعت إخفاقاته، من انهيار المخابرات في السابع من تشرين الأول إلى تدمير غزة ومحاكمات الفساد، معظم العالم بأنه لم يعد بالإمكان إنكار فلسطين. لقد حاول نتنياهو دفن فلسطين، لكن في هذا اليوم، في نيويورك، الأمر واضح: ربما يكون هو من منحها حياة جديدة".
مواضيع ذات صلة
تقرير لافت.. هكذا تهز "المخدرات" دول العالم
Lebanon 24
تقرير لافت.. هكذا تهز "المخدرات" دول العالم
23/09/2025 00:54:54
23/09/2025 00:54:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لافت.. هكذا أصبحت الملكة فيكتوريا أكبر تاجر مخدرات في العالم
Lebanon 24
تقرير لافت.. هكذا أصبحت الملكة فيكتوريا أكبر تاجر مخدرات في العالم
23/09/2025 00:54:54
23/09/2025 00:54:54
Lebanon 24
Lebanon 24
عن تركيا وأردوغان.. هكذا تحدّث تقريرٌ إسرائيلي!
Lebanon 24
عن تركيا وأردوغان.. هكذا تحدّث تقريرٌ إسرائيلي!
23/09/2025 00:54:54
23/09/2025 00:54:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لصحيفة بريطانية: هكذا يستخدم "حزب الله" بلدا أوروبيا لتمويل حربة ضد إسرائيل
Lebanon 24
تقرير لصحيفة بريطانية: هكذا يستخدم "حزب الله" بلدا أوروبيا لتمويل حربة ضد إسرائيل
23/09/2025 00:54:54
23/09/2025 00:54:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
الأمم المتحدة
الفلسطينيين
الفلسطينية
الإسرائيلي
الأوروبي
السعودية
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
السيسي: تجسيد دولة فلسطين واقعياً حق تسانده الشعوب
Lebanon 24
السيسي: تجسيد دولة فلسطين واقعياً حق تسانده الشعوب
17:14 | 2025-09-22
22/09/2025 05:14:06
Lebanon 24
Lebanon 24
موناكو والبرتغال تعترفان بدولة فلسطين
Lebanon 24
موناكو والبرتغال تعترفان بدولة فلسطين
16:44 | 2025-09-22
22/09/2025 04:44:35
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس البرازيل: ما يحدث في غزة إبادة جماعية
Lebanon 24
رئيس البرازيل: ما يحدث في غزة إبادة جماعية
16:36 | 2025-09-22
22/09/2025 04:36:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أردوغان: الصوت الفلسطيني أصبح قضية عالمية
Lebanon 24
أردوغان: الصوت الفلسطيني أصبح قضية عالمية
16:30 | 2025-09-22
22/09/2025 04:30:30
Lebanon 24
Lebanon 24
العاهل الأردني: حل الدولتين السبيل لإنهاء الصراع
Lebanon 24
العاهل الأردني: حل الدولتين السبيل لإنهاء الصراع
16:26 | 2025-09-22
22/09/2025 04:26:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"لابسة من غير هدوم".. إطلالة هيلدا خليفة الجريئة في "الموريكس دور" تعرّضها للانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
"لابسة من غير هدوم".. إطلالة هيلدا خليفة الجريئة في "الموريكس دور" تعرّضها للانتقادات (فيديو)
00:51 | 2025-09-22
22/09/2025 12:51:56
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
14:00 | 2025-09-22
22/09/2025 02:00:43
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سار عن "مصرف لبنان"
Lebanon 24
خبر سار عن "مصرف لبنان"
15:08 | 2025-09-22
22/09/2025 03:08:44
Lebanon 24
Lebanon 24
اجتماع لـ"لجنة مراقبة وقف إطلاق النار" بلا نتائج... على وقع مجزرة إسرائيلية
Lebanon 24
اجتماع لـ"لجنة مراقبة وقف إطلاق النار" بلا نتائج... على وقع مجزرة إسرائيلية
22:07 | 2025-09-21
21/09/2025 10:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا تخطّط إسرائيل للجنوب؟
Lebanon 24
ماذا تخطّط إسرائيل للجنوب؟
09:00 | 2025-09-22
22/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:14 | 2025-09-22
السيسي: تجسيد دولة فلسطين واقعياً حق تسانده الشعوب
16:44 | 2025-09-22
موناكو والبرتغال تعترفان بدولة فلسطين
16:36 | 2025-09-22
رئيس البرازيل: ما يحدث في غزة إبادة جماعية
16:30 | 2025-09-22
أردوغان: الصوت الفلسطيني أصبح قضية عالمية
16:26 | 2025-09-22
العاهل الأردني: حل الدولتين السبيل لإنهاء الصراع
16:16 | 2025-09-22
عباس: لن يكون لحماس دور في الحكم وندعوها لتسليم السلاح
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
23/09/2025 00:54:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
23/09/2025 00:54:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
23/09/2025 00:54:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24