عربي-دولي

بعد ضربات البحر الكاريبي.. كولومبيا تدعو لمحاكمة ترامب

Lebanon 24
24-09-2025 | 02:14
Doc-P-1420807-638943020958084604.png
Doc-P-1420807-638943020958084604.png photos 0
دعا الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، الثلاثاء، إلى محاكمة مسؤولي الولايات المتحدة، بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب، على خلفية الضربات الجوية التي نفذتها القوات الأميركية ضد قوارب مزعومة لتهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي.
وأشار بيترو إلى أن الهجمات أسفرت عن مقتل أكثر من 12 شخصاً، معتبرًا أن هؤلاء الشباب كانوا يحاولون الهروب من الفقر، وليسوا تجار مخدرات محترفين، قائلاً: "سمح ترامب بإطلاق الصواريخ على هؤلاء الشباب الذين كانوا يحاولون ببساطة الهروب من الفقر".

وخلال خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تساءل بيترو: "هل كان ذلك ضروريًا حقًا ضد الشباب الفقراء العزل في منطقة البحر الكاريبي؟"، مؤكدًا أن سياسة مكافحة المخدرات الأميركية تهدف في المقام الأول إلى دعم "سياسة الهيمنة" والسيطرة على شعوب الجنوب، وليس إلى وقف تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.

وشدد الرئيس الكولومبي على أن الهدف الحقيقي من هذه السياسة هو السيطرة على شعوب الجنوب ككل، مشيراً إلى أن التدابير الأميركية لم تؤدِ إلى تحسين الأوضاع المحلية أو حماية حياة المدنيين، بل أدت إلى خسائر بشرية مباشرة وتفاقم معاناة المجتمعات المحلية الفقيرة.

هذا الموقف أثار جدلاً واسعًا على الساحة الدولية، وفتح نقاشاً حاداً حول فعالية وشرعية العمليات العسكرية الأميركية في المنطقة البحرية للكاريبي، وخصوصاً فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحماية الأبرياء من المدنيين.
 
(سكاي نيوز)
 
بعد استهداف أميركا لقوارب في البحر الكاريبي.. فنزويلا تطال بـ"تحقيق أممي"
lebanon 24
24/09/2025 12:42:02 Lebanon 24 Lebanon 24
توتر بين واشنطن وكراكاس.. ماذا حدث في البحر الكاريبي؟
lebanon 24
24/09/2025 12:42:02 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الفرنسية عن وزير الدفاع الفنزويلي: الولايات المتحدة تخوض حربا غير معلنة في الكاريبي
lebanon 24
24/09/2025 12:42:02 Lebanon 24 Lebanon 24
لمواجهة كارتلات المخدرات.. واشنطن تعزز وجودها العسكري في الكاريبي
lebanon 24
24/09/2025 12:42:02 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس دونالد ترامب

الولايات المتحدة

الجمعية العامة

الساحة الدولية

دونالد ترامب

سكاي نيوز

الكاريبي

