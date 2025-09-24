جميعهم في العشرينيات... وفاة 4 شباب في حادث سير في مصر

لقي 4 شبان في مصر مصرعهم، جراء حادث تصادم بين سيارة وشاحنة نقل ثقيل الصحراوي السريع، في نطاق قسم النوبارية في .

Advertisement



والقتلى هم: 25 عاما، 25 عاما، 26 عاما، وأحمد بهجت 27 عاما. (ارم نيوز)