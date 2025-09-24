Advertisement

عربي-دولي

جميعهم في العشرينيات... وفاة 4 شباب في حادث سير في مصر

Lebanon 24
24-09-2025 | 06:15
لقي 4 شبان في مصر مصرعهم، جراء حادث تصادم بين سيارة  وشاحنة نقل ثقيل على الطريق الصحراوي السريع، في نطاق قسم النوبارية في محافظة البحيرة.
والقتلى هم: محمود حماد 25 عاما، محمد أيمن 25 عاما، محمود ابراهيم 26 عاما، وأحمد بهجت 27 عاما. (ارم نيوز)
 
 
 
عربي-دولي

