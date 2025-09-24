28
عربي-دولي
جميعهم في العشرينيات... وفاة 4 شباب في حادث سير في مصر
Lebanon 24
24-09-2025
|
06:15
photos
لقي 4 شبان في مصر مصرعهم، جراء حادث تصادم بين سيارة وشاحنة نقل ثقيل
على الطريق
الصحراوي السريع، في نطاق قسم النوبارية في
محافظة البحيرة
.
والقتلى هم:
محمود حماد
25 عاما،
محمد أيمن
25 عاما،
محمود ابراهيم
26 عاما، وأحمد بهجت 27 عاما. (ارم نيوز)
