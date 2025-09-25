Advertisement

عربي-دولي

خبر سار جدًا… هذا ما أعلنه ترامب بشأن سوريا وغزة!

Lebanon 24
25-09-2025 | 12:44
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه يعتقد أن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة بات قريباً.
وصرح ترامب للصحافيين إلى جانب نظيره التركي رجب طيب أردوغان في المكتب البيضاوي: "يجب أن أجتمع مع الجانب الإسرائيلي... أعتقد أن بوسعنا إنجاز ذلك. آمل أن نتمكن من إنجازه. يموت كثير من الناس، لكننا نريد استعادة الرهائن"، وفق رويترز.


وفي ما يخص سوريا، أعلن ترامب أنّه رفع العقوبات عنها لإعطائها فرصة للتنفس بعد طلب من تركيا والسعودية وقطر، معتبرًا أن هذه العقوبات "كانت صارمة جدًا".
