إدارة ترامب تراجع دورها في الرد على الخروق الجوية الروسية

قال مسؤول "إن النيتو يواصل دراسة الخيارات لحماية جبهته الشرقية من التوغلات ".وأكد "أن دول النيتو تعمل على توفير قدرات جوية ستعزز رد الحلف في إطار عملية حارس الشرق".وأشار الى "أن إدارة لم تقرر بعد طبيعة دورها في الرد على الخروق الجوية الروسية".وقال إن "إدارة ترمب لم تحسم بعد مسألة إرسال تعزيزات عسكرية إلى للنيتو". (الجزيرة)