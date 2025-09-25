Advertisement

عربي-دولي

إدارة ترامب تراجع دورها في الرد على الخروق الجوية الروسية

Lebanon 24
25-09-2025 | 14:50
A-
A+

Doc-P-1421559-638944334760446709.avif
Doc-P-1421559-638944334760446709.avif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال مسؤول أمريكي "إن النيتو يواصل دراسة الخيارات لحماية جبهته الشرقية من التوغلات الجوية الروسية".
Advertisement
وأكد "أن دول النيتو تعمل على توفير قدرات جوية ستعزز رد الحلف في إطار عملية حارس الشرق".
وأشار الى "أن إدارة ترمب لم تقرر بعد طبيعة دورها في الرد على الخروق الجوية الروسية".
وقال إن "إدارة ترمب لم تحسم بعد مسألة إرسال تعزيزات عسكرية إلى الجبهة الشرقية للنيتو". (الجزيرة)
مواضيع ذات صلة
العدل الأميركية تفتح تحقيقاً بدور إدارة أوباما بالترويج لدور روسي بمساعدة ترامب بالانتخابات
lebanon 24
26/09/2025 00:14:07 Lebanon 24 Lebanon 24
إدارة ترامب تراجع 55 مليون تأشيرة وتعمل على ترحيل المخالفين
lebanon 24
26/09/2025 00:14:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تراجع وتيرة الخروقات
lebanon 24
26/09/2025 00:14:07 Lebanon 24 Lebanon 24
مؤسسات إعلامية كبرى تطالب إدارة ترامب بالتراجع عن هذا القرار
lebanon 24
26/09/2025 00:14:07 Lebanon 24 Lebanon 24

الجوية الروسية

الجبهة الشرقية

إدارة ترامب

الجزيرة

الجبهة

أمريكي

ترامب

الروس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:50 | 2025-09-25
16:39 | 2025-09-25
16:02 | 2025-09-25
15:52 | 2025-09-25
15:50 | 2025-09-25
15:39 | 2025-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24