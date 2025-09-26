Advertisement

ثالث عملية تهريب مخدرات خلال 5 أيام.. هذا ما حصل في تونس

Lebanon 24
26-09-2025 | 00:06
أعلنت السلطات التونسية إحباط محاولة جديدة لتهريب المخدرات، بعد ضبط مليون قرص مهلوس من نوع "إكستازي" في ميناء حلق الوادي بالضاحية الشمالية للعاصمة، في ثالث عملية من نوعها خلال خمسة أيام فقط.
ووفق بلاغ رسمي، تمكنت فرق الجمارك من التصدي لمحاولة تهريب الكمية الضخمة عبر سيارة قادمة من دولة أوروبية، حيث جرى إخضاعها للفحص بالأشعة ثم تفتيشها بدقة، ما أسفر عن الكشف عن المخدرات. وأذنت النيابة العامة بفتح تحقيق للكشف عن ملابسات العملية.

يأتي ذلك بعد سلسلة من العمليات النوعية؛ إذ أعلنت السلطات التونسية الاثنين إحباط واحدة من أكبر عمليات تهريب المخدرات في تاريخ البلاد بعد ضبط أكثر من عشرة ملايين قرص مخدر بميناء رادس في الضاحية الجنوبية، فيما أحبطت الأحد عملية أخرى بعد ضبط أكثر من 500 كيلوغرام من المخدرات مخبأة بإحكام داخل حاوية في نفس الميناء.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد دعا وزير الداخلية إلى تعزيز تأمين محيط المدارس والمعاهد ومضاعفة الجهود لمكافحة المتاجرين بالمخدرات الذين يستهدفون الدولة والمجتمع التونسي. (العين)

 
