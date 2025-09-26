ثالث عملية تهريب مخدرات خلال 5 أيام.. هذا ما حصل في تونس

Advertisement

ووفق بلاغ رسمي، تمكنت فرق الجمارك من التصدي لمحاولة تهريب الكمية الضخمة عبر سيارة قادمة من دولة أوروبية، حيث جرى إخضاعها للفحص بالأشعة ثم تفتيشها بدقة، ما أسفر عن المخدرات. وأذنت بفتح تحقيق للكشف عن ملابسات العملية.يأتي ذلك بعد سلسلة من العمليات النوعية؛ إذ أعلنت السلطات التونسية الاثنين إحباط واحدة من أكبر عمليات تهريب المخدرات في تاريخ البلاد بعد ضبط أكثر من عشرة ملايين قرص مخدر بميناء رادس في الضاحية الجنوبية، فيما أحبطت الأحد عملية أخرى بعد ضبط أكثر من 500 كيلوغرام من المخدرات مخبأة بإحكام داخل حاوية في نفس الميناء.وكان الرئيس قيس سعيّد قد دعا إلى تعزيز تأمين محيط المدارس والمعاهد ومضاعفة الجهود لمكافحة المتاجرين بالمخدرات الذين يستهدفون الدولة والمجتمع التونسي. (العين)