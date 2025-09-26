Advertisement

عربي-دولي

"حدث استثنائي".. هذا ما قاله تقريرٌ أميركي عن خطاب الشرع في نيويورك

Lebanon 24
26-09-2025 | 12:00
A-
A+
Doc-P-1421778-638944871998701135.webp
Doc-P-1421778-638944871998701135.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت مجلة فورين بوليسي الأميركية تقريراً جديداً تطرقت فيه إلى كلمة الرئيس السوري أحمد الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرة إلى أنَّ الحدث كان استثنائياً بكل المقاييس إذ يعد الشرع أول رئيس سوري يخاطب الهيئة الأممية منذ عام 1967.
Advertisement
 
 
وذكرت الصحيفة أنَّ ما جعل الحدث مميزاً هو أن الشرع كان مقاتلاً سابقاً في تنظيمات مسلحة، وخاض مواجهات ضد القوات الأميركية في العراق، وكان على قائمة المطلوبين حتى كانون الأول الماضي مع مكافأة قيمتها 10 ملايين دولار، وها هو الآن يلقي كلمة أمام القادة الذين كانوا يلاحقونه.


وأوضح التقرير الذي كتبه مراسلَي الموقع ريشي أيينغار وجون هالتيوانغر أن صعود الشرع إلى الرئاسة بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع السابق بشار الأسد كان تحولاً جذرياً، غير أن كثيرين ما زالوا يشككون في قدرته على قيادة البلاد نحو الاستقرار بعد حرب دامية استمرت 14 عاماً وأدت إلى تفكك نسيج المجتمع السوري.


التقرير قال إنّ الشرع استغل بدوره دقائقه المعدودة أمام قادة العالم ليطمئن المجتمع الدولي بشأن نياته، مشدداً على التزامه بفتح صفحة جديدة في تاريخ سوريا قائمة على السلام والتسامح والتعاون، ومحاسبة المتورطين في سفك دماء الشعب.
 

ونقل التقرير عن الشرع قوله إن "سوريا تحولت مع هذا النصر من بلد يصدر الأزمات إلى فرصة تاريخية لإحلال الاستقرار والسلام والازدهار لسوريا"، داعياً لرفع العقوبات الأممية المتبقية على البلاد.


وأشادت مايا أنغار - محللة شؤون الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية - بأداء الشرع، مؤكدة أن الخطاب كان بمثابة "فرصة مثالية لتلميع صورته أمام العالم"، حسب ما نقله التقرير.


وأكدت أنغار للموقع أن خطاب الشرع الأخير كان يهدف "دون أدنى شك إلى تبديد المخاوف التي تساور المجتمع الدولي بشأن التعامل مع سوريا"، كما صُمم "لجذب مستثمرين وشركات جديدة والتواصل معهم" بهدف إعادة إعمار سوريا.


ولفتت المحللة إلى أن الشرع لم يدخر جهداً بالتواصل مع جميع الأطراف "حتى مع أكبر منتقديه"، مشيرة إلى أنه جلس لإجراء محادثة مع المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ديفيد بتريوس، الذي أشرف على سجنه سابقاً في العراق.


وذكر الموقع أن الشرع لم يغفل مهاجمة إسرائيل بسبب ضرباتها الجوية في سوريا، مما يدل على أن طريق التطبيع لا يزال طويلاً، وهو ملف ستراقبه العواصم الدولية عن كثب.


وخلص إلى أن حضور الشرع شكل لحظة تاريخية راقبها كثير من السوريين عن كثب، ومنهم أبناء الجالية السورية في نيويورك الذين احتشدوا قرب حواجز الأمن وأجهش بعضهم بالبكاء، معبّرين عن مزيج من الأمل والدهشة لتمثيل بلادهم على المنصات العالمية. (الجزيرة نت)
مواضيع ذات صلة
الشرع "نجم العام" في نيويورك والرعاية الاميركية له "لا يستهان بها"
lebanon 24
26/09/2025 21:31:30 Lebanon 24 Lebanon 24
عن سوريا والشرع و"حزب الله".. إليكم ما قاله تقريرٌ إسرائيلي
lebanon 24
26/09/2025 21:31:30 Lebanon 24 Lebanon 24
"يدعمه حزب الله" في سوريا.. هذا ما قاله تقريرٌ عن "تنظيم مسلح" ظهر قبل عام
lebanon 24
26/09/2025 21:31:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير "إيكونوميست": هذا هو المطلوب من الشرع في سوريا
lebanon 24
26/09/2025 21:31:30 Lebanon 24 Lebanon 24

المجتمع الدولي

الأمم المتحدة

أشرف على

العقوبات

إسرائيل

الجزيرة

السورية

العراق

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:19 | 2025-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2025-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:57 | 2025-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2025-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:19 | 2025-09-26
14:10 | 2025-09-26
13:57 | 2025-09-26
13:15 | 2025-09-26
13:00 | 2025-09-26
12:46 | 2025-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24