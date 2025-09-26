27
"حدث استثنائي".. هذا ما قاله تقريرٌ أميركي عن خطاب الشرع في نيويورك
Lebanon 24
26-09-2025
|
12:00
photos
نشرت مجلة فورين بوليسي الأميركية تقريراً جديداً تطرقت فيه إلى كلمة الرئيس السوري أحمد
الشرع
أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرة إلى أنَّ الحدث كان استثنائياً بكل المقاييس إذ يعد الشرع أول رئيس سوري يخاطب الهيئة الأممية منذ عام 1967.
وذكرت الصحيفة أنَّ ما جعل الحدث مميزاً هو أن الشرع كان مقاتلاً سابقاً في تنظيمات مسلحة، وخاض مواجهات ضد القوات الأميركية في
العراق
، وكان على قائمة المطلوبين حتى كانون الأول الماضي مع مكافأة قيمتها 10 ملايين دولار، وها هو الآن يلقي كلمة أمام القادة الذين كانوا يلاحقونه.
وأوضح التقرير الذي كتبه مراسلَي الموقع ريشي أيينغار وجون هالتيوانغر أن صعود الشرع إلى الرئاسة بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع السابق بشار
الأسد
كان تحولاً جذرياً، غير أن كثيرين ما زالوا يشككون في قدرته على قيادة البلاد نحو الاستقرار بعد حرب دامية استمرت 14 عاماً وأدت إلى تفكك نسيج المجتمع السوري.
التقرير قال إنّ الشرع استغل بدوره دقائقه المعدودة أمام قادة العالم ليطمئن
المجتمع الدولي
بشأن نياته، مشدداً على التزامه بفتح صفحة جديدة في تاريخ
سوريا
قائمة على السلام والتسامح والتعاون، ومحاسبة المتورطين في سفك دماء الشعب.
ونقل التقرير عن الشرع قوله إن "سوريا تحولت مع هذا النصر من بلد يصدر الأزمات إلى فرصة تاريخية لإحلال الاستقرار والسلام والازدهار لسوريا"، داعياً لرفع
العقوبات
الأممية المتبقية على البلاد.
وأشادت مايا أنغار - محللة شؤون
الأمم المتحدة
في مجموعة الأزمات الدولية - بأداء الشرع، مؤكدة أن الخطاب كان بمثابة "فرصة مثالية لتلميع صورته أمام العالم"، حسب ما نقله التقرير.
وأكدت أنغار للموقع أن خطاب الشرع الأخير كان يهدف "دون أدنى شك إلى تبديد المخاوف التي تساور المجتمع الدولي بشأن التعامل مع سوريا"، كما صُمم "لجذب مستثمرين وشركات جديدة والتواصل معهم" بهدف إعادة إعمار سوريا.
ولفتت المحللة إلى أن الشرع لم يدخر جهداً بالتواصل مع جميع الأطراف "حتى مع أكبر منتقديه"، مشيرة إلى أنه جلس لإجراء محادثة مع المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ديفيد بتريوس، الذي
أشرف على
سجنه سابقاً في العراق.
وذكر الموقع أن الشرع لم يغفل مهاجمة
إسرائيل
بسبب ضرباتها الجوية في سوريا، مما يدل على أن طريق التطبيع لا يزال طويلاً، وهو ملف ستراقبه العواصم الدولية عن كثب.
وخلص إلى أن حضور الشرع شكل لحظة تاريخية راقبها كثير من السوريين عن كثب، ومنهم أبناء الجالية
السورية
في نيويورك الذين احتشدوا قرب حواجز الأمن وأجهش بعضهم بالبكاء، معبّرين عن مزيج من الأمل والدهشة لتمثيل بلادهم على المنصات العالمية.
(الجزيرة نت)
