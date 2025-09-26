مسيرة "قتالية" متطورة.. صينية التصنيع وتقرير يكشف مواصفاتها

كشف تقريرٌ حديث عن مسيّرة GJ‑11 الشبحية ؛ ما يُشير إلى تحوّل ملموس من الرمزي إلى استعداد عملي لنشْر مسيّرة قتالية قد تعمل من حاملات وسفن الإنزال الكبيرة مثل "فوجيان" و"تايب 076 سيشوان"، في خطوة قد تكسر معادلات القوة البحرية بدمج التخفي والذكاء الاصطناعي على متن الأساطيل الصينية.

وذكر موقع "آرمي ريكوغنيشن" أن مشروع المسيّرة الشبحية GJ‑11 المعروفة بـ"السيف الحاد" بدأ، العام 2009، تحت إشراف شركة "شنيانغ" للطائرات، ثم واصلته مجموعة "هونغدو" داخل شركة صناعة الطائرات الصينية AVIC،. وذكر موقع "آرمي ريكوغنيشن" أن مشروع المسيّرة الشبحية GJ‑11 المعروفة بـ"السيف الحاد" بدأ، العام 2009، تحت إشراف شركة "شنيانغ" للطائرات، ثم واصلته مجموعة "هونغدو" داخل شركة صناعة الطائرات الصينية AVIC،.

وأجرى النموذج الأول رحلته الأولى في تشرين الثاني 2013، وعُرِض النظام للعامة للمرة الأولى في عرض 2019، حيث أظهر تطورات مهمة على النسخ الأولية، من ضمنها غطاء لعادم المحرك لتقليل البصمة الرادارية والحرارية، غير أن ظهور تصميم النسخة الحالية مزودة بمفاصل أجنحة قابلة للطي خلال استعراض 3 سبتمبر 2025، أثار نقاشاً عن تهيئته لعمل بحري.





وتتمتع GJ-11 بدرجة عالية من الأتمتة، قادرة على الإقلاع، وتنفيذ المهام، والعودة تلقائيًا، وقد شوهدت تعمل بالتزامن مع المقاتلة J-20؛ ما يؤكد دورها كـ“جناح وفي”، قادر على تمديد مدى الرؤية، ومواجهة الدفاعات الجوية، وحمل الأسلحة الإضافية أو التشويش على العدو.



وبحسب مصادر، أظهرت صور الأقمار الصناعية ومخططات شركة صناعة الطائرات الصينية، نماذج اختبارية لإقلاع الدرون من السفن، مع تجهيزات قاذفات كهرومغناطيسية على "فوجيان" و"تايب 076 سيشوان"؛ ما يؤكد استعداد لنشر أول طائرة قتالية شبحية بحرية تشغيلية في العالم.





وإذا دخلت الخدمة، ستتفوق GJ-11 على مثيلاتها مثل "إكس-47 بي" (أوقفت في 2015) وMQ-25 Stingray، والطائرات الروسية والأوروبية التي لم تتجاوز مرحلة النماذج التجريبية، لتقدم قدرة هجومية بحرية شاملة ومبتكرة.