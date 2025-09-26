Advertisement

عربي-دولي

جريمة تهزّ بلداً عربيّاً... قتل والدته لهذا السبب!

Lebanon 24
26-09-2025 | 08:33
هزّت جريمة عائليّة مروّعة الشارع التونسي، بعدما قتل شاب والدته في منطقة حيّ التضامن في  محافظة أريانة في العاصمة التونسيّة.
وكان القاتل طلب من والدته مبلغاً مالياً لشراء المخدرات لكنها رفضت. فعمد إلى ضربها، ومن ثمّ طعنها بسكين فتوفيت. (العربية)
 
 
