جريمة تهزّ بلداً عربيّاً... قتل والدته لهذا السبب!

هزّت جريمة عائليّة مروّعة الشارع ، بعدما قتل شاب والدته في منطقة حيّ التضامن في محافظة أريانة في العاصمة التونسيّة.

وكان القاتل طلب من والدته مبلغاً مالياً لشراء المخدرات لكنها رفضت. فعمد إلى ضربها، ومن ثمّ طعنها بسكين فتوفيت. (العربية)