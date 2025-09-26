Advertisement

عربي-دولي

صفارات الإنذار تدوي في إيلات بعد تسلّل مسيّرة

Lebanon 24
26-09-2025 | 11:14
أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم تفعيل صفارات الإنذار في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل، بعد رصد تسلّل طائرة مسيّرة إلى أجواء المنطقة. 
