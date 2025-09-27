28
عربي-دولي
أوباما: لا يوجد مبرر لمواصلة هدم ما هو أنقاض في غزة
Lebanon 24
27-09-2025
|
03:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتقد الرئيس الأميركي السابق
باراك أوباما
، أمس الجمعة، العمل العسكري
الإسرائيلي
المستمر في غزة، قائلاً إنه "لا يوجد مبرر عسكري لمواصلة هدم ما هو أنقاض بالفعل" ومطالباً بإقامة دولة فلسطينية.
وقال
أوباما
في فعالية في العاصمة الإيرلندية دبلن، وفقاً لنص أصدره مكتبه: "أعتقد أنه من المهم لنا أن نعترف بأننا لسنا طرفاً مباشراً في العنف، وأن نقول: لا يمكن للأطفال أن يموتوا جوعاً الآن. في الوقت الحالي، لا يوجد مبرر عسكري لمواصلة هدم ما هو أنقاض بالفعل".
وأضاف: "من غير المقبول تجاهل الأزمة الإنسانية التي تحدث داخل غزة، ومن الضروري لنا أن نصر على أن يجد كلا الجانبين طريقاً يضمن قيام دولة فلسطينية وحكم ذاتي جنباً إلى جنب مع
إسرائيل
آمنة"، بحسب ما ذكرت شبكة "
سي إن
إن" الإخبارية الأميركية.
تأتي هذه التعليقات العلنية النادرة للرئيس السابق بشأن حرب غزة في الوقت الذي يجتمع فيه قادة العالم في
نيويورك
لحضور
الجمعية العامة
للأمم المتحدة، وهو اجتماعٌ يهيمن عليه الصراع الطاحن.
الجمعية العامة
باراك أوباما
دولة فلسطين
الإسرائيلي
إسرائيل
نيويورك
إيرلندي
فلسطين
تابع
