أوباما: لا يوجد مبرر لمواصلة هدم ما هو أنقاض في غزة

انتقد الرئيس الأميركي السابق ، أمس الجمعة، العمل العسكري المستمر في غزة، قائلاً إنه "لا يوجد مبرر عسكري لمواصلة هدم ما هو أنقاض بالفعل" ومطالباً بإقامة دولة فلسطينية.

وقال في فعالية في العاصمة الإيرلندية دبلن، وفقاً لنص أصدره مكتبه: "أعتقد أنه من المهم لنا أن نعترف بأننا لسنا طرفاً مباشراً في العنف، وأن نقول: لا يمكن للأطفال أن يموتوا جوعاً الآن. في الوقت الحالي، لا يوجد مبرر عسكري لمواصلة هدم ما هو أنقاض بالفعل".



وأضاف: "من غير المقبول تجاهل الأزمة الإنسانية التي تحدث داخل غزة، ومن الضروري لنا أن نصر على أن يجد كلا الجانبين طريقاً يضمن قيام دولة فلسطينية وحكم ذاتي جنباً إلى جنب مع آمنة"، بحسب ما ذكرت شبكة " إن" الإخبارية الأميركية.



تأتي هذه التعليقات العلنية النادرة للرئيس السابق بشأن حرب غزة في الوقت الذي يجتمع فيه قادة العالم في لحضور للأمم المتحدة، وهو اجتماعٌ يهيمن عليه الصراع الطاحن.