Advertisement

عربي-دولي

أوباما: لا يوجد مبرر لمواصلة هدم ما هو أنقاض في غزة

Lebanon 24
27-09-2025 | 03:16
A-
A+
Doc-P-1422101-638945650328873907.webp
Doc-P-1422101-638945650328873907.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انتقد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، أمس الجمعة، العمل العسكري الإسرائيلي المستمر في غزة، قائلاً إنه "لا يوجد مبرر عسكري لمواصلة هدم ما هو أنقاض بالفعل" ومطالباً بإقامة دولة فلسطينية.
Advertisement
وقال أوباما في فعالية في العاصمة الإيرلندية دبلن، وفقاً لنص أصدره مكتبه: "أعتقد أنه من المهم لنا أن نعترف بأننا لسنا طرفاً مباشراً في العنف، وأن نقول: لا يمكن للأطفال أن يموتوا جوعاً الآن. في الوقت الحالي، لا يوجد مبرر عسكري لمواصلة هدم ما هو أنقاض بالفعل".

وأضاف: "من غير المقبول تجاهل الأزمة الإنسانية التي تحدث داخل غزة، ومن الضروري لنا أن نصر على أن يجد كلا الجانبين طريقاً يضمن قيام دولة فلسطينية وحكم ذاتي جنباً إلى جنب مع إسرائيل آمنة"، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية.

تأتي هذه التعليقات العلنية النادرة للرئيس السابق بشأن حرب غزة في الوقت الذي يجتمع فيه قادة العالم في نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو اجتماعٌ يهيمن عليه الصراع الطاحن.
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الباكستاني: لا يوجد مبرر لاطّلاع أي دولة على مضمون الاتفاقية الدفاعية مع السعودية
lebanon 24
27/09/2025 13:46:27 Lebanon 24 Lebanon 24
"والا": الجيش الإسرائيلي يخطط لمواصلة هدم أبراج سكنية وسط غزة
lebanon 24
27/09/2025 13:46:27 Lebanon 24 Lebanon 24
كم بلغ حجم "أنقاض الدمار" في غزة؟ تقريرٌ بريطاني يكشف
lebanon 24
27/09/2025 13:46:27 Lebanon 24 Lebanon 24
"الأونروا": لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة ناهيك عن منطقة إنسانية
lebanon 24
27/09/2025 13:46:27 Lebanon 24 Lebanon 24

الجمعية العامة

باراك أوباما

دولة فلسطين

الإسرائيلي

إسرائيل

نيويورك

إيرلندي

فلسطين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:41 | 2025-09-27
06:01 | 2025-09-27
05:45 | 2025-09-27
05:18 | 2025-09-27
04:37 | 2025-09-27
04:37 | 2025-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24