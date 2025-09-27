هؤلاء قد لا يحصلون على الجنسية الأميركية

Advertisement

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، يطلق هذا الاستئناف عملية قضائية قد تنتهي بحكم نهائي من المحكمة العليا حول دستورية قيود الجنسية التي أقرها ، علمًا بأن محاكم أدنى درجة منعت حتى الآن تطبيق هذه القيود.ووفق شبكة " إن"، أبلغت الإدارة المحكمة العليا أن الفهم السائد للتعديل الرابع عشر للدستور الأميركي، الذي يضمن الجنسية للمولودين في ، "خاطئ" وله "عواقب مدمرة"، مؤكدة أن الوقت حان لإعادة تفسيره.وكان ترامب قد وقّع في 20 كانون الثاني أمرًا تنفيذيًا بعنوان "حماية معنى وقيمة المواطنة الأميركية"، نصّ على أن الحكومة الفيدرالية لن تصدر وثائق تعترف بالجنسية لأي طفل مولود على الأراضي لوالدين غير قانونيين أو قانونيين بشكل مؤقت، ما أثار جدلاً واسعًا بين والسلطة القضائية.