Advertisement

عربي-دولي

هؤلاء قد لا يحصلون على الجنسية الأميركية

Lebanon 24
27-09-2025 | 11:28
A-
A+
Doc-P-1422267-638945946452532021.png
Doc-P-1422267-638945946452532021.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قدّمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب استئنافًا إلى المحكمة العليا لدعم أمره التنفيذي المتعلق بحق المواطنة بالولادة، الذي ينص على أن الأطفال المولودين على الأراضي الأميركية لوالدين موجودين بشكل غير قانوني أو مؤقت لا يُمنحون الجنسية الأميركية تلقائيًا.
Advertisement

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، يطلق هذا الاستئناف عملية قضائية قد تنتهي بحكم نهائي من المحكمة العليا حول دستورية قيود الجنسية التي أقرها ترامب، علمًا بأن محاكم أدنى درجة منعت حتى الآن تطبيق هذه القيود.

ووفق شبكة "سي إن إن"، أبلغت الإدارة المحكمة العليا أن الفهم السائد للتعديل الرابع عشر للدستور الأميركي، الذي يضمن الجنسية للمولودين في الولايات المتحدة، "خاطئ" وله "عواقب مدمرة"، مؤكدة أن الوقت حان لإعادة تفسيره.

وكان ترامب قد وقّع في 20 كانون الثاني أمرًا تنفيذيًا بعنوان "حماية معنى وقيمة المواطنة الأميركية"، نصّ على أن الحكومة الفيدرالية لن تصدر وثائق تعترف بالجنسية لأي طفل مولود على الأراضي الأمريكية لوالدين غير قانونيين أو قانونيين بشكل مؤقت، ما أثار جدلاً واسعًا بين البيت الأبيض والسلطة القضائية.
مواضيع ذات صلة
بري: دماء اللبنانيين الذي يحملون الجنسية الأميركية برسم "من كان مجتمعاً في الناقورة"
lebanon 24
27/09/2025 20:02:58 Lebanon 24 Lebanon 24
بري يدين مجزرة بنت جبيل: دماء اللبنانيين الذي يحملون الجنسية الأميركية برسم "من كان مجتمعاً في الناقورة"
lebanon 24
27/09/2025 20:02:58 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس لإسرائيل: لن تحصلوا على أي أسير لا حيًّا ولا ميتًا
lebanon 24
27/09/2025 20:02:58 Lebanon 24 Lebanon 24
يسرائيل هيوم: اعتقال إسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية للاشتباه بتجسسه لصالح إيران
lebanon 24
27/09/2025 20:02:58 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

إدارة الرئيس

البيت الأبيض

دارة الرئيس

الأمريكية

دونالد

العليا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2025-09-27
12:57 | 2025-09-27
12:15 | 2025-09-27
12:00 | 2025-09-27
11:45 | 2025-09-27
11:00 | 2025-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24