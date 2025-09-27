Advertisement

عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي يسيطر على معظم مدينة غزة

Lebanon 24
27-09-2025 | 13:55
ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم السبت، نقلاً عن مصادرها، أن الجيش الإسرائيلي أصبح يسيطر على الجزء الأكبر من مدينة غزة، مشيرة إلى أن نحو 800 ألف شخص غادروا المنطقة في ظل تصاعد العمليات العسكرية.
وبحسب الصحيفة، وسّع الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الأخيرة نطاق ضرباته على المدينة، حيث أفادت دائرة الصحافة التابعة للجيش بأن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 120 هدفاً عسكرياً في قطاع غزة.

وأضاف البيان أن القوات الإسرائيلية "تواصل العمل ضد المنظمات الإرهابية في مختلف مناطق القطاع"، وأن العمليات العسكرية "تتوسع في منطقة مدينة غزة".

وشملت الضربات الجوية، وفق الجيش الإسرائيلي، "مواقع مراقبة تابعة لحماس، ونقاط تجمع لعناصرها، إلى جانب أهداف تحت الأرض".
