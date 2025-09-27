الجيش الإسرائيلي يسيطر على معظم مدينة غزة

Advertisement

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" ، اليوم السبت، نقلاً عن مصادرها، أن الجيش أصبح يسيطر على الجزء الأكبر من مدينة غزة، مشيرة إلى أن نحو 800 ألف شخص غادروا المنطقة في ظل تصاعد العمليات العسكرية.وبحسب الصحيفة، وسّع الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الأخيرة نطاق ضرباته على المدينة، حيث أفادت دائرة الصحافة التابعة للجيش بأن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 120 هدفاً عسكرياً في .وأضاف البيان أن القوات الإسرائيلية "تواصل العمل ضد المنظمات الإرهابية في مختلف مناطق القطاع"، وأن العمليات العسكرية "تتوسع في منطقة مدينة غزة".وشملت الضربات الجوية، وفق الجيش الإسرائيلي، "مواقع مراقبة تابعة لحماس، ونقاط تجمع لعناصرها، إلى جانب أهداف تحت الأرض".